De OnePlus Watch krijgt een Cyberpunk 2077-versie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is eerlijk om te zeggen dat de ontvangst van de OnePlus Watch behoorlijk gemengd was - in feite is dat een liefdadigheidsinstelling. Het horloge werd gelanceerd met een reeks barebones die mogelijk enigszins zijn aangevuld met software-updates, maar nog steeds niet al te overtuigende optie is.

Toch is dat niet genoeg om te voorkomen dat de promotietrein doorrolt, en OnePlus heeft zojuist de wraps van een vrij verrassende tie-in gehaald, met de controversiële videogame Cyberpunk 2077. De nieuwe versie van het horloge is niet anders in termen van Kenmerken.

Het heeft echter een nieuwe look gekregen met een funky band en wijzerplaten met een thema, zodat je je passie voor de futuristische rollenspel-shooter kunt uiten. Dat gezegd hebbende, er lijkt niet veel meer diepgang in het partnerschap te zitten dan dat - er is hier niets ingewikkelder aan de hand.

In feite is de koppeling ironisch genoeg een behoorlijk passende. Net als de OnePlus Watch werd de release van Cyberpunk 2077 eind vorig jaar ontsierd door de indruk dat het voor zijn tijd naar buiten werd gebracht. Met een litanie van enorme bugs die spelers teisteren, en de game bijna niet-functioneel op consoles van de oudere generatie, waren er voldoende terugbetalingen.

Je kunt de game nog steeds niet via de PlayStation Store kopen, dus het herstel is nog lang niet voltooid, waardoor de release rotsachtig genoeg is om zeker te worden vergeleken met die van de OnePlus Watch. De samenwerking en het horloge zijn nog niet officieel bevestigd, dus we zullen moeten wachten op details over de releasedatum en prijzen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.