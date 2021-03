Dit is volgens de grote lek de OnePlus Watch

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus zal aanstaande dinsdag 23 maart officieel zijn eerste smartwatch onthullen. We hebben misschien al een goed idee van hoe het eruit zal zien, dankzij een uitgelekte foto die online is geplaatst.

De CEO van het bedrijf, Pete Lau, schreef onlangs in een forumbericht dat de aanstaande OnePlus Watch een "verbluffend en lasteloos ontwerp zal hebben dat zich onderscheidt van de massa". Volgens een afbeelding die door Ubox Therapy op zijn Twitter-feed is gepost - die naar eigen zeggen exclusief is - lijkt de Watch echter extreem op concurrerende apparaten op de markt.

Het is een beetje Samsung-y, zou je niet zeggen? En zijn wij de enigen die denken dat het geheel nieuwe besturingssysteem tinten van Tizen bevat?

Dit is natuurlijk een uitgelekt beeld en tot dusverre nog niet bevestigd. Het is ook moeilijk te zeggen welke materialen zijn gebruikt in de structuur van het apparaat en er is maar één wijzerplaat te zien. Daarom reserveren we het volledige oordeel voor aanstaande dinsdag.

Eerdere geruchten en bevestigde details beweren dat de eerste OnePlus Watch "betaalbaar" zal zijn. Het heeft ook een rond gezicht van 46 mm en 4 GB opslagruimte.

We zullen je meer brengen tijdens het evenement als het gebeurt. Het wordt samen met de nieuwe telefoons uit de OnePlus 9-serie gelanceerd.

Geschreven door Rik Henderson.