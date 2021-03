Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus plaagt zijn overstap naar de smartwatch-markt sinds de OnePlus 8T eind 2020 werd gelanceerd. Nu lijkt het erop dat we dichter bij de lancering komen en er zijn meer details gelekt.

Als het lek te geloven is, heeft de OnePlus Watch een horlogekast van 46 mm en is hij volledig water- en stofbestendig tot IP68-classificatie.

Zoals je zou vermoeden, bevat het ook fitness-trackingmogelijkheden. De details die Ishan Agarwal op Twitter deelt, suggereren dat we slaap, stress, zuurstofverzadiging in het bloed en hartslagmonitoring zullen zien.

Exclusief: OnePlus Watch-specificaties



- 46 mm

- IP68

- Warp Charge (een week opladen in 20 minuten)

- Slaap, stress, bloedverzadiging, hartslagmeting

- Controleer meldingen, oproepen

- Bedien OnePlus TV

- 4 GB opslag

- Automatische trainingsdetectie



Meer: https://t.co/m4Cr3ckTWR pic.twitter.com/TP75nMCmXd - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 17 maart 2021

Natuurlijk spiegelt het uw smartphonemeldingen en kan het oproepen accepteren en de OnePlus TV bedienen op de markten waar dat bestaat.

Eén specificatie in het bijzonder geeft aan dat dit geen Wear OS zal zijn: de levensduur van de batterij. Het lek suggereert dat de Warp Charge-mogelijkheid je in slechts 20 minuten een week aan lading geeft.

Ervan uitgaande dat de lading van die week niet eens een volle batterij is, zou dat suggereren dat dit absoluut geen horloge is met de smartwatch-software van Google. Die horloges gaan meestal een paar dagen mee.

Zelfs de horloges met de langste levensduur die gebruik maken van een secundair monochroom display, zoals die van Casio en TicWatch, hebben moeite om langer dan vier of vijf dagen mee te gaan als ze volledig zijn opgeladen.

Zoals de trend is geweest voor veel van de grote technologiefabrikanten, lijkt het erop dat OnePlus heeft besloten om het Wear OS-platform van Google niet te gebruiken en in plaats daarvan zijn eigen platform te bouwen.

In feite volgt Agarwal zelf de tweet op met een antwoord dat zoveel zegt:

Het is vermeldenswaard dat OnePlus Watch Googles wearOS niet lijkt te bevatten.



Maar zit boordevol in termen van tenminste Workout-functies. Er zijn ook zwemtrainingen die spierhoudingen ondersteunen.



Kan ook muziek bedienen. Komt in zwart en zilver. https://t.co/m4Cr3ckTWR - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 17 maart 2021

Deze benadering van wearables is vergelijkbaar met die van Huawei en Samsung met hun respectievelijke Watch GT- en Galaxy Watch- lijnen.

Dit is natuurlijk nog niet officieel en wat OnePlus onthult, kan anders zijn dan wat de lekken suggereren, maar gezien de bron en zijn eerdere staat van dienst is hier enige geloofwaardigheid.

Er is voorspeld dat OnePlus het nieuwe horloge zal lanceren tijdens het OnePlus 9-serie-evenement op 23 maart, dus gelukkig is er niet al te veel tijd voordat we erachter komen hoeveel hiervan klopt.

Amazon US Prime Day-deals 2021: hier brengen we je alle grote Prime Day-deals van Amazon US Door Maggie Tillman · 17 maart 2021

Geschreven door Cam Bunton.