Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een uitgelekte patentaanvraag heeft ons onze beste blik gegeven op de OnePlus Watch , waarbij we de aankomende smartwatch in twee afzonderlijke schetsen laten zien.

Zoals onthuld door TechnikNews , lijken de tekeningen, die deel uitmaken van een aanvraag die OnePlus heeft gemaakt bij het Duitse Patent and Trademark Office, te bevestigen dat de eerste smartwatch van OnePlus een ronde ring en nokken zal hebben om de band aan beide kanten te begeleiden.

Het is nog niet duidelijk of we bij de lancering twee afzonderlijke versies van de smartwatch kunnen zien, hoewel het patent duidelijk twee enigszins verschillende ontwerpen laat zien. Deze afbeeldingen kunnen hetzelfde apparaat met verschillende banden weergeven, of ze kunnen verwijzen naar een paar geknepen apparaten.

Zoals we vaak zien bij andere smartwatch-fabrikanten, is het waarschijnlijk dat het een een standaard-model is en de ander een sportievere variant. Omdat er niet veel te beleven valt, is het in dit stadium puur speculatief.

We kunnen echter zien dat het ene ontwerp een gespsluiting heeft en het andere een pin-and-hole-gesp. Aan de onderkant zijn ook de quick-release pinnen te zien, wat duidt op de mogelijkheid van nog meer banden om het toestel mee te personaliseren.

Voor de verdere details en het volledige ontwerp zullen we waarschijnlijk moeten wachten tot de smartwatch officieel wordt aangekondigd.

OnePlus-CEO Pete Lau gaf in december in een tweet aan dat dit in begin 2021 zou zijn, en als we speculeren, zou dit kunnen wijzen op een lancering naast de OnePlus 9 in maart.

Als dat het geval is, kunnen we ook verwachten dat de OnePlus Watch op Google Wear OS draait , nadat Lau eind vorig jaar had laten doorschemeren naar het werk van het paar om het platform te verbeteren.

Geschreven door Conor Allison.