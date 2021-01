OnePlus Watch: alles wat we tot nu toe weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De aankomende smartwatch van OnePlus heeft een lange geschiedenis. Tot 2019 was het een willen ze niet-gerucht dat jarenlang aan de gang was. Maar nu het bedrijf bevestigt dat het horloge inderdaad in productie wordt genomen, is het nu meer dan alleen een gerucht.

Hoewel er veel onbekenden zijn, hebben we veel gehoord over de OnePlus Watch, en naarmate er meer informatie binnensluipt, blijven we updaten.

Begin 2021

Nog geen prijs bevestigd

Hoewel er nog geen lanceringsdatum is vastgesteld, weten we wel dat de OnePlus Watch (of hoe het ook heet) ergens begin 2021 zal worden gelanceerd. CEO en mede-oprichter Pete Lau van het bedrijf tweette dat het in het begin van 2021.

Velen van jullie zeiden dat je een horloge wilde, en zoals je misschien in het weekend hebt gehoord - we maken er een, die begin volgend jaar uitkomt. Wensen komen uit. https://t.co/H1Fqv9srXj - Pete Lau (@PeteLau) 22 december 2020

Daarnaast heeft het horloge twee modelnummers die zijn gespot op de Indiase certificeringssite BIS, wat aangeeft dat er in de nabije toekomst een lancering in India zal plaatsvinden.

Er zijn nog geen prijzen bekendgemaakt, maar gezien het feit dat het broer of zus van OnePlus, Oppo zijn eigen horloge heeft gelanceerd met een prijs van £ 230 (ongeveer $ 300), zou het niet zo moeilijk zijn om je voor te stellen dat OnePlus zou onderbieden of raken dezelfde prijs. Het is een tactiek die het bedrijf heeft toegepast op de smartphonemarkt met vergelijkbare apparaten.

Rond ontwerp geplaagd in eerdere schetsen

Broer en zus Oppo heeft vierkante horloges

In 2015 bleken schetsen een ronde smartwatch te laten zien, waaruit bleek dat de fabrikant aan een horloge met een of andere beschrijving had gewerkt. Die schetsen zijn onlangs door OnePlus zelf opnieuw opgedoken en kunnen een aanwijzing zijn dat de fabrikant niet dezelfde route volgt als Oppo.

Dezelfde schetsen waren de schetsen die op de achtergrond werden getoond tijdens het lanceringsevenement van de OnePlus 8T, toen het bedrijf de aanstaande horloge-lancering in oktober 2020 plaagde.

Als het inderdaad een rond horloge is, zou het zien dat het bedrijf Oppo anders benadert. De smartwatches van het zusterbedrijf hebben afgeronde vierkanten en lijken veel meer op Apple Watch, waardoor een vierkant scherm naar de Wear OS-markt komt, waar de meeste horloges momenteel rond zijn.

OnePlus lijkt in dezelfde richting te gaan als Fossil en Mobvoi, die beide de voorkeur geven aan traditioneel ogende apparaten.

Bredere ecosysteemintegratie

Draag OS

Een belangrijke boodschap van OnePlus in 2020 was de wens om een gevoel van samenhang tussen verschillende productcategorieën te creëren. In wezen veel productsoorten maken die met elkaar praten, of dat nu tvs, koptelefoons, horloges of smartphones zijn.

In een interview over de aankomende smartwatch zei de CEO van het bedrijf: "Wat we proberen te doen, is samenwerken met Google om de connectiviteit tussen het Wear OS-ecosysteem, Android TV en Android-smartphones te verbeteren om deze mogelijkheid te creëren voor een beter apparaat. interoperabiliteit tussen de ecosystemen. "

In diezelfde discussie verklaarde Lau dat OnePlus werkt aan het verbeteren van Wear OS, wat virtueel bevestigt dat het horloge op het draagbare platform van Google zal worden gebouwd. Precies hoe het past en integreert in het bredere Google-, Android- en OnePlus-ecosysteem valt nog te bezien.

Gezien de trend voor recente Wear OS-horloges, zouden we verbaasd zijn als het niet ook alle fitness-buzzwoorden en -functies zou raken. Verwacht op zijn minst hartslagmeters, GPS en slaaptracking.

Een zeker teken dat een apparaat op het punt staat te lanceren: twee OnePlus Watch-modellen zijn door de Indiase BIS gecertificeerd .

Pete Lau heeft op Twitter bevestigd dat het horloge begin 2021 wordt gelanceerd .

In een interview verklaarde CEO Pete Lau dat ze Wear OS willen verbeteren en niet alleen hun eigen smartwatch-softwareplatform willen lanceren.

Tijdens de lancering van de OnePlus 8T bevestigde de fabrikant vrijwel dat hij het idee om een smartwatch te lanceren opnieuw zou bekijken en zijn bestaan zou plagen.

We gaan ver terug in de tijd naar 2014. De eerste glimp van een vroeg smartwatch-ontwerp verscheen meer dan vijf jaar geleden online.

Geschreven door Cam Bunton.