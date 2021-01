OnePlus Watch passeert certificering

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De langverwachte smartwatch van OnePlus komt dichter bij de lancering en het meest recente bewijs voor zijn bestaan is dat het nu is gecertificeerd op de BIS-certificeringssite van India.

De ontwikkeling werd opgemerkt door frequente tipgever, @StuffListings op Twitter en geeft aan dat er twee varianten gepland staan: W501GB en W301GB.

Ja! De OnePlus Watch komt inderdaad zeer binnenkort naar India. Heb de 2 varianten (W501GB, W301GB) gezien op de Indiase BIS-certificeringswebsite.

Wat die twee modelnummers betekenen, moet nog worden onthuld. Het kunnen verschillende caser-maten zijn of verschillende specificaties, zoals een LTE-model en een niet-LTE-versie.

OnePlus heeft het bestaan van een aankomende smartwatch bijna bevestigd, dus het feit dat het een echt product gaat worden, staat buiten kijf.

Bij een van zijn recente smartphone-lanceringen liet het bedrijf sterk doorschemeren dat het horloge in ontwikkeling is, voordat het later bevestigde dat het begin 2021 zou worden gelanceerd .

Wat we wel weten, is dat het het Wear OS- platform van Google zal gebruiken. OnePlus-CEO Pete Lau bevestigde dit in een interview en verklaarde dat het Wear OS wil verbeteren in plaats van te kiezen voor zijn eigen software.

Het is een vergelijkbare stap als die van zijn broer of zus, Oppo, die in 2020 zijn eigen Wear OS-horloges lanceerde met een aangepaste versie van Wear OS. Zijn software was in hoge mate Google, maar heeft tegelijkertijd zijn eigen onderscheidende kijk op een gebruikersinterface.

Hoewel OnePlus Watch ongetwijfeld aantrekkelijk zal zijn voor de legioen fans van het bedrijf, is het nog afwachten of het aantrekkelijk zal zijn voor een bredere consumentenbasis in een markt die wordt gedomineerd door de Apple Watch.

Geschreven door Cam Bunton.