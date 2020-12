OnePlus bevestigt dat zijn eerste smartwatch binnenkort beschikbaar komt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een OnePlus smartwatch zal eindelijk "begin volgend jaar" verkrijgbaar zijn.

Na jaren van geruchten, waaronder toegenomen speculatie in de afgelopen maanden, heeft OnePlus CEO Pete Lau bevestigd dat het bedrijf zijn eerste wearable bouwt en dat we niet al te lang hoeven te wachten.

Hij plaatste een tweet die onthulde dat het bedrijf een horloge aan het maken is en dat "wensen wel uitkomen".

Velen van jullie zeiden dat je een horloge wilde, en zoals je misschien in het weekend hebt gehoord - we maken er een, die begin volgend jaar uitkomt. Wensen komen uit. https://t.co/H1Fqv9srXj - Pete Lau (@PeteLau) 22 december 2020

Het meest recente OnePlus smartwatch-gerucht kwam afgelopen weekend. In een interview met Input onthulde Lau dat zijn bedrijf nauw samenwerkt met Google op Wear OS en, hoewel hij uitlegde dat het voornamelijk was om een betere connectiviteit tussen het platform en OnePlus-telefoons te garanderen, werd het ook gezien als een aanwijzing voor de ontwikkeling van een nieuw apparaat.

Dit was een grote deal, omdat eerder werd gesuggereerd dat een OnePlus-horloge niet op het systeem van Google zou werken.

We zijn niet helemaal wanneer we het nieuwe horloge onthuld zullen zien. We raden meestal aan dat het op het Mobile World Congress in Barcelona verschijnt, maar dat is dankzij de aanhoudende pandemie van het gebruikelijke eind februari naar de zomer verplaatst.

In februari staat er echter nog een MWC gepland voor Shanghai. Misschien zal de Chinese OnePlus het daar debuteren.

Geschreven door Rik Henderson.