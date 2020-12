Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nadat eerdere gemopper had aangegeven dat de aankomende OnePlus-smartwatch niet zou draaien op Googles Wear OS, suggereert een recent interview van de CEO van het bedrijf Pete Lau nu anders.

In gesprek met Input bevestigde de OnePlus-baas dat het apparaat inderdaad een versie van het smartwatch-besturingssysteem van Google zou gebruiken, en liet ook doorschemeren dat hij rechtstreeks met de partner werkt aan verbeteringen aan het platform.

Hoewel de details in dit stadium niet precies zijn uitgewerkt, suggereerde Lau dat er gesprekken hebben plaatsgevonden over hoe de manier waarop Wear OS communiceert met Android-telefoons en Android TV kan worden verbeterd.

"Wear OS heeft zeker ruimte om te verbeteren", zei hij in het interview.

"Wat we proberen te doen, is samenwerken met Google om te proberen de connectiviteit tussen het Wear OS-ecosysteem, Android TV en Android-smartphones te verbeteren om deze mogelijkheid te creëren voor een betere interoperabiliteit van apparaten in alle ecosystemen. Dit is iets heel positiefs bekeken. ook van de kant van Google, dus dit is de richting die we proberen te ontwikkelen, maar we hebben niet meer dan we daarover nu kunnen delen, "vervolgde Lau.

De OnePlus-kop heeft inderdaad gelijk dat Wear OS verbeteringen nodig heeft, zoals de aanhoudende dominantie van Apple op de smartwatch-markt laat zien, maar of een betere interoperabiliteit tussen het Android-ecosysteem iets is dat het besturingssysteem op een beter pad zet, valt natuurlijk nog te bezien.

Het is op zijn minst bemoedigend om te zien dat Google openstaat voor samenwerking met partners om de oude smartwatch-ervaring die het de afgelopen jaren biedt te verbeteren. En met de overname van Fitbit deze week de goedkeuring van de EU , zijn we ook een stap dichter - vingers gekruist - bij een vernieuwde focus op fitness van de zoekmachine-gigant.

Geschreven door Conor Allison.