De Motorola Moto Watch 70 ziet er heel vertrouwd uit en is supergoedkoop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Op het eerste gezicht zou het gemakkelijk zijn om de Moto Watch 70 te verwarren met een Apple Watch, maar daar houden de overeenkomsten op.

Motorola moet de Moto Watch 70 nog officieel aankondigen, maar op de website van Best Buy Canada is de dekking al doorgebroken. Daar wordt hij verkocht voor 99 Canadese dollar, wat hem in de Verenigde Staten rond de 75 dollar maakt en zelfs minder als hij de oversteek naar de andere kant van de oceaan maakt. Maar hoewel deze stealth smartwatch er misschien uitziet als een Apple Watch, is het dat zeker niet.

Motorola zegt dat dragers zullen genieten van 23 verschillende sportmodi voor het bijhouden van activiteiten, terwijl de IP67 waterbestendigheid, hartslagmeter en ingebouwde GPS alle belangrijke vakjes aankruisen. Er is ook een batterijduur van ongeveer 10 dagen, waarschijnlijk omdat deze smartwatch geen groot besturingssysteem draait. Dat betekent dat er geen Wear OS is, en dat betekent dat je waarschijnlijk ook geen nieuwe apps gaat installeren.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Maar als een basis smartwatch is wat je zoekt, zou dit het antwoord kunnen zijn. De prijs is niet slecht gezien de sensoren die de Moto Watch 70 te bieden heeft, maar als je op zoek bent naar Apple Watch-achtige mogelijkheden op basis van die uitgesproken Apple Watch-achtige esthetiek, zul je waarschijnlijk teleurgesteld raken.

Razr 2022, PGA Tour 2K23 en meer - Pocket-lint Podcast ep. 173 Door Rik Henderson · 11 November 2022 · Deze week bespreken we de Razr 2022, bekijken we de nieuwste iPad en praten we met HB Studios over PGA Tour 2K23.

Hoewel de Moto Watch 70 inderdaad op de Canadese website van Best Buy staat, kun je hem niet echt kopen. We verwachten dat dit zal veranderen zodra Motorola het ding ergens in de nabije toekomst aankondigt.

Geschreven door Oliver Haslam.