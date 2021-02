Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een vervanging voor de Moto 360-smartwatch is gelekt, naast een andere ronde wearable en een in een nieuwe vormfactor (voor Moto tenminste).

Afbeeldingen van de Moto One, Moto G en de Moto Watch zijn online verschenen, nadat ze naar verluidt zijn gevonden in een verkooppresentatie door licentiehouder voor consumentenelektronica eBuyNow.

De Moto One is qua vorm en stijl vergelijkbaar met de Moto 360 - die laatste hebben we in 2019 getest . Hetzelfde geldt voor de Moto G Smartwatch, die eveneens rond is, zij het in een ander kleurenschema.

Het is de Moto Watch die misschien wel de interessantere van het trio is, omdat deze een Apple Watch / Fitbit Versa-vormfactor heeft.

We weten niet veel meer over hen, hoewel wordt gemeld dat ze door eBuyNow zullen worden vervaardigd voor onbekende regios. India is een waarschijnlijke bestemming.

Moto G smartwatch pic.twitter.com/dtDqdVzaTh - Felipe Berhau (@FelipeBerhau) 26 februari 2021

Twitter-leaker Felipe Berhau beweert dat de Moto G Smartwatch in juni als eerste zal verschijnen. De andere twee komen in juli, zegt hij.

We laten het je weten als en wanneer we horen over een van de nieuwe Moto-smartwatches. Hopelijk beoordelen we ze ook na de release.

Geschreven door Rik Henderson.