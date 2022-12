De gelekte Huawei Watch Buds zijn op de een of andere manier echt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Huawei heeft de Watch Buds aangekondigd, een smartwatch waarin ook oordopjes zijn ingebouwd naast alle gebruikelijke functies, waaronder ECG-ondersteuning en meer.

Als het idee van een Huawei smartwatch met oordopjes erin bekend klinkt, dan zou dat moeten - niet al te lang geleden lekte hetzelfde uit. Maar nu is het officieel, en het heet de Huawei Watch Buds.

Dus wat betekent dat? Kortom, er is een nieuwe smartwatch op het blok. Het heeft veel van de functies die je zou verwachten, waaronder een cirkelvormig AMOLED-scherm van 1,47 inch. Dat display heeft ook een resolutie van 466x466.

Binnenin zit een 410mAh batterij die naar verluidt ongeveer drie dagen meegaat per lading. Er is ondersteuning voor een enorm aantal trainingsmodi, meer dan 80, terwijl de sensoren ook SpO2 en ECG voor hartslagbewaking omvatten. Dat is allemaal goed en wel, maar wat echt opvalt is het paar oordopjes dat in het toestel verborgen zit.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Die oordopjes zijn IP54-gecertificeerd, maar je moet er wel voor zorgen dat ze droog zijn voordat je ze in het horloge stopt om op te laden. Huawei noemt het compartiment de Flip Cover, maar het komt erop neer dat je het scherm optilt en de oordopjes erin stopt. Dat is het, en het is net zo vreemd als het klinkt.

Deze oordopjes bieden wel ondersteuning voor ANC en je kunt ongeveer vier uur luistertijd verwachten bij één keer opladen. Het horloge zelf kan ook draadloos worden opgeladen.

De Huawei Watch Buds worden verkocht voor ongeveer 2.988 RMB, hoewel er tot nu toe alleen informatie is over de beschikbaarheid in China.

EE Pocket-lint Awards 2022 winnaars special - Pocket-lint Podcast ep. 176 Door Rik Henderson · 1 December 2022 · Deze week richten we ons op de winnaars van de EE Pocket-lint Awards 2022, met een blik op de beste gadgets, tech en games per categorie.

Geschreven door Oliver Haslam.