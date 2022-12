De nieuwe Huawei smartwatch zal oordopjes binnenin opbergen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een hands-on video heeft een vreemd nieuw Huawei-product onthuld dat een smartwatch gebruikt als een oplaadcase voor oordopjes, toepasselijk genaamd de Huawei Watch Buds.

Hoe ongewoon het ook lijkt, het zou best handig kunnen zijn. Op zijn minst is het een ding minder om te onthouden om op te laden, en het zal ook wat kostbare zakruimte besparen.

In eerste instantie dachten we dat dit een of andere aandachttrekkende technologiedemo zou zijn, die de mensen op een show als CES in vervoering zou brengen, maar die nooit in de winkelschappen zou liggen.

Huawei heeft echter het bestaan van zijn Watch Buds erkend sinds de video is verschenen. Het merk plaatste een teaser video op zijn Weibo account die een glimp van het horloge laat zien voordat het een onthulling belooft op 2 december 2022.

Helaas is dit evenement nu uitgesteld, naar verluidt als een teken van respect voor voormalig algemeen secretaris van de CCP, Jiang Zemin, die op 30 november is overleden.

Dit betekent dat we wat langer moeten wachten om meer te weten te komen, maar de tease heeft zeker onze interesse gewekt.

Wat we op dit moment kunnen vertellen is dat het ontwerp doet denken aan de Huawei Watch GT 3-serie, met een digitale kroon en een lichte curve in het display.

Er is een behoorlijke kans dat dit product ook zijn weg naar Europa zou kunnen vinden. Notebookcheck meldt dat Huawei een Europees handelsmerk heeft aangevraagd voor het toestel.

Zoals gebruikelijk voor Huawei-toestellen zal het toestel waarschijnlijk eerst in China worden gelanceerd, voordat het een paar maanden later naar andere regio's komt. Hoe dan ook, we zijn benieuwd naar meer informatie.

