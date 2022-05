Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Huawei heeft een paar nieuwe modellen onthuld om zijn populaire fitness tracking horloge reeks aan te vullen. En deze twee zijn allemaal over de luxe materialen.

Er is de Huawei GT 3 Pro Titanium, een 46,6 mm model dat wordt geleverd met een keuze uit fluorelastomeer, leer of titanium bandjes, en dan de kleinere 43 mm Huawei GT 3 Pro Ceramic.

Design wijs, ze zien er niet hetzelfde uit, maar beschikken over dezelfde fitness tracking sensoren en interface.

Het titanium-model heeft een ontwerp dat doet denken aan de GT 2 Pro die een jaar geleden werd gelanceerd, met zijn titanium behuizing en gebeeldhouwde, schuine lugs.

Watch GT 3 Pro Ceramic is echter iets heel anders. De kast en de schakelband zijn gemaakt van nano kristallijn keramiek.

Zoals bij alle technologie die van dit materiaal is gemaakt, gaat het vervaardigingsproces gepaard met hitte, druk en veel tijd. Het eindresultaat is een smartwatch die er anders uitziet dan alles wat we tot nu toe hebben gezien.

Maar de gouden accenten vallen misschien niet bij iedereen in de smaak. En voor degenen die geen keramisch bandje willen, is er een wit lederen bandje dat je in plaats daarvan kunt gebruiken.

Beide horloges zijn voorzien van saffierkristalglas over het display voor een duurzame, krasbestendige afwerking, en beide hebben een keramische onderkant.

Beide horloges zijn waterbestendig met zowel IP68 water-en stofbestendigheid en 5ATM waterdichtheid. Plus, dit zijn de eerste Huawei horloges aanbevolen voor vrij duiken, tot 30 meter diepte.

Wat betreft de sensortechnologie, het is allemaal gebouwd rond de TruSeen 5.0 + sensor-systeem, dat acht fotodiodes en twee sets van LED-lichtbron in combinatie met AI om ervoor te zorgen de gezondheid tracking is allemaal super nauwkeurig.

Beste Apple Watch-apps 2022: 43 apps om te downloaden die echt iets doen Door Britta O'Boyle · 19 mei 2022

Dat betekent de hele dag door hartslagmeting, de mogelijkheid om de zuurstofsaturatie in het bloed af te lezen en slaapregistratie.

Ze zijn ook allebei uitgerust met meer dan 100 workout-modi, met meer inzicht in hardlopen en fietsen, plus nieuwe modi voor goudzoeken en vrij duiken.

Net als de Watch GT 3 zijn ze voorzien van de slimme hardloopcoach die een aangepast trainingsplan op je pols laadt en zich vervolgens aanpast op basis van je eigen prestaties.

Ook technisch gezien zijn ze vergelijkbaar, maar niet identiek. Beide hebben bijvoorbeeld ronde AMOLED-displays met een resolutie van 466 x 466, maar de grootste is 1,43 inch tegenover 1,32 inch op de kleinste.

De grotere heeft ook een grotere batterij, en dat betekent een langere levensduur. Bij algemeen gebruik zal het grotere model 14 dagen meegaan tussen oplaadbeurten, terwijl de keramische versie het ongeveer 7 dagen volhoudt.

Ze zijn allebei ook geladen met HarmonyOS 2, wat betekent dat het Petal Maps ondersteunt voor turn-by-turn navigatie op je pols, plus slimme antwoorden op sms-berichten.

De prijs is oogverblindend duur, wat geweldig is voor materialen van hoge kwaliteit. De titanium versie is vanaf 30 mei te koop met een prijskaartje van slechts £299. De keramische editie begint bij 429 pond en is vanaf 8 juni verkrijgbaar.

squirrel_widget_12852481

Geschreven door Cam Bunton.