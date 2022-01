Huawei Watch GT Runner is het meest geavanceerde hardloophorloge van het bedrijf tot nu toe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hebben onlangs in onze Huawei Watch-recensies opgemerkt hoe geschikt de apparaten zijn voor hardlopers. Met nauwkeurige, geavanceerde sensoren bieden ze veel voor wie ze daarvoor wil gebruiken. Met het nieuwste horloge, de GT Runner, bouwt het bedrijf daar verder op voort.

In veel opzichten is de Watch GT Runner de Watch GT 3 , maar dan gemaakt van verschillende materialen en met een meer toegewijde focus op hardlopen.

De 46 mm kast is waterdicht tot 5 ATM (50 meter), gemaakt van een polymeervezel, is slechts 11 mm dun en weegt slechts 38,5 gram zonder de band. Dat is ongeveer 4 gram lichter dan de GT 3 en bijna 16 gram lichter dan de Huawei Watch 3 . Met andere woorden, het is ontworpen om om je pols te zitten en je merkt niet dat het er is.

Desondanks bevat het nog steeds een indrukwekkende hoeveelheid technologie, waaronder Huawei's nieuwste TruSeen 5.0 optische sensor aan de onderkant.

Dit sensorsysteem heeft acht lichtgevoelige diodes in een cirkel rond de LED-lichteenheid in het midden, en heeft Huawei in staat gesteld om een zeer nauwkeurige hartslagmeting aan de pols aan te bieden.

Het probeert ook de meest nauwkeurige GPS-tracking te bieden die beschikbaar is op elke smartwatch. Door dual-band GNSS-positioneringsondersteuning voor alle vijf de belangrijkste satellietsystemen - inclusief GPS, Glonass en Galileo - te combineren met een innovatief zwevend antenneontwerp, is het beloofde resultaat een supernauwkeurig en responsief routevolgsysteem.

Dit 'zwevende antenne'-ontwerp zorgt ervoor dat de antenne uit het hoofdgedeelte van het horloge komt en langs de nokken van de horlogeband loopt, in plaats van vast te zitten in de horlogekast zelf. Huawei zegt dat dit ontwerp "het gewicht en de interferentie aanzienlijk vermindert", maar ook de connectiviteit en GPS-prestaties verbetert.

Andere hoogtepunten van de hardware zijn een helder 1,43-inch OLED-scherm met een indrukwekkende resolutie van 466x466 en een batterij die twee weken meegaat tussen oplaadbeurten. En als het moet worden opgeladen, wordt het gemakkelijk opgeladen op een magnetische draadloze schijf of op de achterkant van een telefoon met omgekeerd draadloos opladen.

In combinatie met de zeer capabele hardware heeft Huawei ook een aantal verschillende statistieken en plannen ontwikkeld die specifiek zijn gericht op hardlopers, maar hardlopers van alle niveaus.

Het heeft een eigen 'Running Ability Index' die je cadans, hartslag, tempo en vorm gebruikt om te bepalen hoe goed je hardloper bent, maar kan dat combineren met een dynamisch hardloopplan.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 23 juni 2021 Prime Day 2021 zit er nu op!

U kunt zich aanmelden voor een hardloopplan in Huawei Health en het zal zich aanpassen en veranderen op basis van uw prestaties en conditie, waardoor u een plan en schema krijgt om u te helpen uw doel te bereiken. Er zijn plannen voor 5k, 10k, halve marathon en marathon, evenals individuele sessies van verschillende moeilijkheidsgraden waartoe u toegang hebt.

Huawei Watch GT Runner wordt binnenkort in Europa te koop aangeboden en kost € 299. Britse prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet aangekondigd.

Geschreven door Cam Bunton.