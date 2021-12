Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het Chinese bedrijf Huawei heeft de Watch D smartwatch aangekondigd, tijdens een evenement op Twitter op 23 december.

De Watch D-smartwatch heeft een rechthoekig ontwerp, meer zoals de Apple Watch dan de nieuwsteSamsung Galaxy-smartwatches , maar het wordt geleverd met de mogelijkheid om niet alleen een ECG-meting te doen, maar ook een bloeddrukmeting.

Alleen Samsung heeft tot nu toe een smartwatch in de consumentenruimte geleverd die een bloeddrukmeting op de manchet biedt. Het gerucht gaat dat Apple het op een toekomstige Apple Watch aanbiedt, maar voor nu is het een Samsung smartwatch-functie. De technologie van Samsung is door de FDA goedgekeurd en kan daarom worden aangeboden in de VS, hoewel de technologie van Huawei momenteel alleen is goedgekeurd door het Chinese equivalent.

De Huawei Watch D was het onderwerp geweest van een aantal geruchten in de aanloop naar de onthulling, dus het ontwerp zal geen verrassing zijn voor degenen die de speculatie volgen. Het biedt een IP68-water- en stofbestendigheid en wordt geleverd in zwart-witte kleuren.

De Watch D herkent meer dan 70 oefeningen en biedt functies zoals hartslagmonitoring, slaaptracking en de ECG- en bloeddrukfuncties die we eerder noemden.

Het is momenteel niet duidelijk of de Huawei Watch D in het VK, Europa of de VS zal verschijnen - we vermoeden dat dit laatste onwaarschijnlijk is of in ieder geval niet met de bloeddrukfunctie, hoewel het op 25 december 2021 in China te koop zal zijn en kosten 2988 Chinese Yuan, wat ongeveer £ 350 en $ 470 is.