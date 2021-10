Huawei zet zijn fitness-push voort met Watch GT 3

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samen met de Huawei Nova 9 en een nogal hip uitziende koptelefoon, heeft de fabrikant ook een nieuwe serie smartwatch-achtige fitness-trackers aangekondigd.

De Huawei Watch GT 3 gaat verder waar hij was gebleven met de GT 2 Pro uit 2020 en voegt enkele functies toe die we eerder dit jaar in de Watch 3-serie zagen gelanceerd.

Er zijn twee modellen Watch GT 3, beide met volledig ronde schermen, roestvrijstalen behuizingen en keramische onderkanten. Ze hebben ook allebei dezelfde opstelling met twee knoppen, waaronder de roterende kroon en een tweede terug-knop.

Het is in maatvoering en stijl waarin de twee horloges verschillen. De grootste van de twee heeft een behuizing van 46 mm, een volledig plat scherm met een schuine index rond het scherm en is de krachtigste van de twee.

Het kleinere 42 mm-model is eleganter van opzet en heeft een afgeronde glazen lens die naar de randen buigt, vergelijkbaar met de standaard Watch 3 .

Beide zijn ontworpen om lichtgewicht en slank te zijn, waarbij de grotere slechts 11 mm dun is en de kleinere 10,2 mm, en beide horloges wegen minder dan 45 g zonder band (respectievelijk 42,6 g en 35 g).

Deze twee horloges proberen echter de markt te leiden op het gebied van fitness-tracking, en die mogelijkheid wordt mogelijk gemaakt door Huaweis nieuwe TruSeen 5.0+-sensor aan de onderkant van het horloge.

Deze sensor heeft het dubbele aantal lichtsignaalontvangers van de laatste versie, en dat betekent dat hij je hartslag en spO2 nauwkeuriger kan detecteren. Huawei zegt zelfs dat het nauwkeurig is tot op 5 bpm, zelfs bij intensieve trainingen, sprinten en zwemmen.

Dat wordt vergezeld door een dual-band GPS met vijf systemen om dezelfde nauwkeurige locatiebepaling te bieden die we in de Watch 3 Pro zagen. Als het zoiets is bij het volgen van echte trainingen, zal het heel goed zijn.

Vergeleken met de GT 2 Pro uit 2020, zegt Huawei dat de locatienauwkeurigheid met 50 procent is verbeterd, en dat betekent ook dat de eerste tijd die nodig is om je positie vast te leggen aan het begin van een training ook veel sneller is.

Als u verdwaalt terwijl u aan het wandelen of hardlopen bent, kunt u bovendien een navigatiefunctie voor de terugweg inschakelen die u terugbrengt naar uw startpunt.

Net als bij eerdere modellen zijn er meer dan 100 trainingsmodi om uit te kiezen, variërend van het gebruikelijke hardlopen en fietsen tot meer obscure activiteiten zoals skateboarden en verschillende vormen van dansen.

Dat gezegd hebbende, dringt Huawei echt aan op de hardloopmogelijkheden voor 2021 en verbetert het op een gebied waar het al sterk presteert.

Met de nieuwe horloges en Huawei Health begint het uw historische, persoonlijke prestaties te volgen en kan het die gegevens vervolgens gebruiken om een persoonlijk hardloopplan voor u op te stellen.

Of je nu snellere 5K- of 10K-tijden wilt behalen, hij zal een plan maken dat op jou is afgestemd en kan het zelfs in realtime aanpassen terwijl je de trainingssessies doet, waarbij je prestaties en conditie constant worden geëvalueerd tijdens de cursus.

Huawei Health geeft je ook conditie-updates en meet je VO2 Max, het aerobe en anaerobe trainingseffect en de hersteltijd die nodig is tussen de sessies. Er is ook iets dat een Running Ability Index wordt genoemd, die laat zien hoe je beter wordt in hardlopen.

Dit voegt zich bij de gebruikelijke fitness- en activiteitsregistratie die de hele dag duurt en wordt dit jaar aangevuld met een meer holistische Healthy Living Shamrock. Dit vervangt de ringen en richt zich niet alleen op hoe actief je bent, maar ook op hoe uitgerust en gehydrateerd je bent.

Natuurlijk krijg je nog steeds stressmonitoring, slaapregistratie, SpO2-detectie en zelfs een abnormale hartslagwaarschuwing als je hartslag onregelmatig is. Er is ook het volgen van de menstruatiecyclus.

Voor buitengebruikers krijg je nauwkeurige zonsondergang / zonsopgang tijden, getij tracking, maanfase en slecht weer waarschuwingen.

Dat komt allemaal naast de gebruikelijke smartwatch-dingen zoals bellen via Bluetooth, meldingen om je pols en apps op het horloge, inclusief offline muziek.

De levensduur van de batterij is altijd een belangrijk aandachtspunt voor Huawei in zijn moderne horloges, en de Watch GT 3 is niet anders.

Het grotere 46 mm-model kan tot 14 dagen meegaan in de standaard smartwatch-modus, of tot acht dagen bij echt zwaar gebruik. Het kleinere 42 mm-model kan zeven dagen meegaan in de standaard smartwatch-modus of vier dagen bij intensief gebruik.

De 42 mm en 46 mm Huawei Watch GT 3 zijn verkrijgbaar met banden in meerdere kleuren en materialen om uw stijl te personaliseren. Ze worden op 10 november uitgebracht, met prijzen vanaf £ 209 of £ 229, afhankelijk van welk model je kiest.