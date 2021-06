Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Huawei houdt begin juni een evenement, waar het zich waarschijnlijk zal concentreren op zijn eigen HarmonyOS en hoe zijn telefoons kunnen werken zonder toegang tot Google Play-services. HarmonyOS kan echter veel slimme apparaten van stroom voorzien, inclusief horloges zoals de Huawei Watch 3 die onlangs is gelekt.

IT Home heeft fotos gedeeld van het aanstaande horloge. Het behoudt de ronde behuizing van zijn voorganger, maar, zoals Huaweis teaser aangaf, voegt het een kroonknop toe aan de rechterbovenkant. De wijzerplaat met app-snelkoppelingen is ook zichtbaar, net als het vervolgkeuzemenu met meldingen van WeChat.

Het zal waarschijnlijk een versie van Harmony OS draaien, misschien zelfs de 2.0-upgrade die naar verwachting binnenkort zal worden onthuld. Huawei gebruikt zijn eigen aangepaste "LiteOS" op zijn smartwatches, maar het zou interessant zijn om HarmonyOS te zien op Huaweis volgende smartwatch. Dat zou vermoedelijk resulteren in meer apps voor Huaweis om de pols gedragen hardware, misschien zelfs een WeChat-app. (Die service is alleen beschikbaar in China.)

Huawei zal HarmonyOS officieel onthullen op 2 juni 2021, dus hopelijk leren we binnenkort meer. Bekijk in de tussentijd onze review van de Huawei Watch GT 2. We hebben ook een gids over de beste smartwatches en over HarmonyOS.

Geschreven door Maggie Tillman.