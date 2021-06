Huawei Watch 3 is de eerste HarmonyOS-smartwatch

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Huawei zet zijn drive in de fitness- en wearables-markt voort met het eerste horloge dat is gebouwd op zijn eigen HarmonyOS-software. Zoals je kunt zien aan de naamgeving en het ontbreken van GT overal in de naam, ziet Huawei dit als een geheel nieuwe richting.

Net als zijn voorgangers heeft de Watch 3 een volledig rond gezicht, maar cruciaal ook een superdunne rand eromheen. Een grote verbetering ten opzichte van de Watch GT-serie die eraan voorafging, is het display.

Het is een groot 1,43-inch AMOLED-scherm dat een maximale helderheid van 1000 nits kan bereiken en - belangrijker nog - ook een verversingssnelheid van 60 Hz. Dat betekent dat je op dit horloge niet dezelfde batterijbesparende stotteranimaties ziet. Het is ook scherp met 326 pixels per inch.

De roestvrijstalen kast is bedekt met gebogen gehard glas op het reguliere model, terwijl de grotere Pro-versie sterker saffierglas en een keramische onderkant heeft.

Een nieuwe toevoeging is de roterende kroon aan de rechterrand. Het is qua uiterlijk en functie vergelijkbaar met Apples Digital Crown.

Je kunt hem draaien en indrukken om verschillende elementen van de scherminterface te bedienen, wat betekent dat je het aanraakscherm niet hoeft te gebruiken als dat niet handig is.

Huawei noemt dit horloge een standalone communicator, wat betekent dat je het dankzij de ingebouwde eSIM ook buiten je telefoon kunt gebruiken.

Hiermee kun je muziek streamen met Huawei Music en oproepen aannemen, zonder dat je telefoon in de buurt hoeft te zijn. We weten niet zeker welke providers in welke markt deze eSIM-functionaliteit bij de lancering zullen ondersteunen, maar dat beeld moet snel duidelijk worden.

Zoals je zou verwachten, zijn er ook ingebouwde Huawei Health-mogelijkheden. Je kunt 17 trainingen volgen in de Professionele modus, met uitgebreide gegevensregistratie, met 85 zogenaamde aangepaste modi die wat vager zijn in het vastleggen van gegevens.

Je krijgt ook 24/7 hartslag-, stress- en spO2-tracking, slaaptracking plus automatische valdetectie en SOS-oproepen.

Wat betreft de software, HarmonyOS, het brengt een geheel nieuwe interface met zich mee. Huawei Watch 3 wordt geleverd met AppGallery vooraf geïnstalleerd, zodat u apps rechtstreeks op uw pols kunt installeren. Die apps worden dan in een raster weergegeven in plaats van in een lijst en zullen bij de lancering apps van derden aanbieden.

Al deze extra smartwatch-functies en de hogere verversingssnelheid betekenen dat je niet dezelfde batterijduur van Huawei krijgt in de normale smartwatch-modus.

Dat gezegd hebbende, de drie dagen gebruik in deze normale modus is nog steeds beter dan wat wordt aangeboden door Wear- en Apple-horloges .

Bovendien kun je dat in Ultra long mode verhogen tot 14 dagen. Deze modus beperkt in wezen de nieuwe, energieverslindende functies, waardoor de Watch 4 veel meer aanvoelt als de Watch GT- horloges. Dus je kunt nog steeds de tijd zien, het nemen om een run bij te houden en het te gebruiken.

De Huawei Watch 3 is beschikbaar in de modi Active, Classic en Elite, die worden geleverd met leren, metaal, nylon geweven en siliconen banden (afhankelijk van wat je kiest).

Er is ook een extra Pro-versie. Dit wordt geleverd met een grotere 48 mm-behuizing gemaakt van titanium, maar is ook voorzien van dual-channel GPS voor nauwkeurigere GPS-tracking.

Het kan ook tot 5 dagen meegaan in de normale smartwatch-modus. Net als de voorgangers is de Watch 3 compatibel met zowel Android- als iOS-telefoons via de Huawei Health-app.

Geschreven door Cam Bunton.