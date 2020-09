Huawei Watch GT 2 Pro brengt premium saffier en titanium voor een betaalbare prijs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Huawei heeft weer een smartwatch aan zijn Watch GT-portfolio toegevoegd , en deze heeft enkele overheerlijke details, met een materiaallijst die eruitziet alsof hij rechtstreeks uit een Zwitserse horlogecatalogus kwam.

Het nieuwste model heet de Huawei Watch GT 2 Pro en heeft een behuizing van titanium die is afgedekt met een lens van saffierkristallen en een keramische onderkant.

Gecombineerd betekent dit dat dit een van Huaweis meest duurzame horloges tot nu toe is, met glas dat niet snel krast en een behuizing die licht en robuust is.

Er zijn twee versies: Classic en Sport. De eerste wordt geleverd met een leren riem (met een extra rubberen riem voor als je wilt gaan trainen), terwijl de laatste wordt geleverd met alleen de rubberen / elastomeerband.

De onderkant van het horloge is volledig opnieuw ontworpen, met dat glanzende, aantrekkelijke keramische oppervlak en zonder de fysieke contactpunten om op te laden. In plaats daarvan ondersteunt de nieuwste Watch GT correct draadloos opladen via een magnetische houder (of u kunt hem opladen via uw telefoon als deze omgekeerd draadloos opladen heeft).

Dat is niet de enige reden voor het herontwerp. Net zoals we de afgelopen jaren van Samsung en Apple hebben gezien, is de hardware voor hartslagmeting ook hier drastisch verbeterd in termen van prestaties en esthetiek.

In dit specifieke geval noemt Huawei zijn hardware voor hartslagbewaking TruSeen, en deze versie is TruSeen 4.0+, en voegt krachtigere LEDs, energiezuinigere sensoren en nauwkeurigere metingen toe. Het leest ook uw bloedzuurstofverzadiging (SpO2).

In combinatie met wat machine learning kan het Huawei-horloge nu je hartslag gedurende de dag bijhouden en je de hele dag betere gegevens geven, evenals nauwkeurigere statistieken voor wanneer je aan het trainen bent.

Een van de grootste verkoopargumenten van de GT 2e bij de lancering was de overvloed aan beschikbare sportvolgmodi en met de GT 2 Pro wordt dat voortgezet.

Het kan meer dan 100 verschillende activiteiten volgen, maar bij sommige van die meer marginale sporten zijn de trackinggegevens enorm verbeterd. Er zijn bijvoorbeeld meer diepgaande skicijfers voor downhill- en langlaufers en snowboarders.

Golfers krijgen een nieuwe driving range-modus die je swingsnelheid / -tempo kan weergeven, evenals backswing- en downswing-gegevens om je vorm te verbeteren.

Als je buiten gaat hardlopen - of het nu gaat om trailrunning of wegrennen - of als je buiten gaat wandelen, wandelen of fietsen, is er ook een nieuwe offline navigator die je kan helpen een route terug te vinden naar je startpunt, namelijk geweldig als je toevallig een beetje verdwaalt.

Het heeft een volledig rond OLED-display, net als bij eerdere modellen, en - natuurlijk, omdat het een Watch GT is - is de levensduur van de batterij enorm. U krijgt tot 30 uur constant gebruik van GPS-tracking of ongeveer 14 dagen gemiddeld dagelijks smartwatch-gebruik met een volledig opgeladen batterij.

De Watch GT 2 Pro zal deze maand te koop zijn, met prijzen van respectievelijk € 329 en € 349 in Europa voor de Sport- en Classic-modellen.

Geschreven door Cam Bunton.