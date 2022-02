Honor Watch GS 3 onthuld op MWC 2022

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Honor heeft zijn nieuwe Honor Watch GS 3 geïntroduceerd, verkrijgbaar in drie aantrekkelijke kleurstellingen met een ontwerp geïnspireerd op traditionele mechanische horloges

Het nieuwe horloge is ontworpen met het oog op comfort voor de hele dag en weegt slechts 44 gram met een dikte van 10,5 mm.

Er worden hoogwaardige materialen zoals 316L roestvrij staal gebruikt om het horloge een kwaliteitsgevoel en een elegante uitstraling te geven.

De Honor Watch GS 3 heeft een nieuwe achtkanaals fotoplethysmografie (PPG) sensor - en als je niet zeker weet wat dat betekent, maak je geen zorgen, het is gewoon dat groene knipperende lampje dat je hartslag detecteert.

Honor zegt dat de nieuwe sensor, in combinatie met de AI Heart Rate Monitoring Engine, de nauwkeurigheid van de hartslagmeting aanzienlijk verbetert.

Het doet dit door meerdere algoritmen te gebruiken om het geluid tijdens het sporten te neutraliseren, wat resulteert in veel schonere en nauwkeurigere hartslaggegevens.

Om gebruik te maken van deze verbeteringen, ondersteunt het horloge meer dan 100 trainingsmodi en biedt het nauwkeurige route-tracking tijdens het hardlopen, fietsen of wandelen in de buitenlucht.

Het horloge maakt gebruik van een ingebouwde L1/L5 Dual Frequency GNSS (Global Navigation Satellite System) om het volgen van routes mogelijk te maken.

Als de Honor Watch GS 3 jouw soort smartwatch lijkt, is hij verkrijgbaar in middernachtzwart, oceaanblauw of klassiek goud. De prijs begint bij € 229, maar de beschikbaarheidsdata zijn nog niet bekend.

Geschreven door Luke Baker.