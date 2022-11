Hoe doe je een Fitbit-workout op de Google Pixel Watch?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google's overname van Fitbit betekent dat het een geweldig geïntegreerd fitnessplatform heeft voor zijn apparaten in de toekomst - inclusief zijn eerste echte smartwatch, de Pixel Watch.

Je kunt een Fitbit-workout rechtstreeks vanaf je Pixel Watch starten met een paar korte tikken. Dit is hoe het werkt.

Hoe een Fitbit-workout te starten op de Pixel Watch

Hier zijn de stappen die je moet volgen:

Veeg drie keer naar rechts vanaf je startscherm Kies een workout in het workoutmenu waar je dan terechtkomt. Als u klaar bent om te beginnen, drukt u op het afspeelpictogram om te beginnen.

Er is geen automatische workoutdetectie op de Pixel Watch, dus deze stappen zijn eigenlijk verplicht als je je workout goed wilt bijhouden.

De extreem consistente hartslagmeting op de Pixel Watch betekent dat je ook behoorlijk indrukwekkende statistieken van je tijd krijgt.

Hoe u uw training op de Pixel Watch beëindigt

Als je het einde van je training hebt bereikt, wil je die natuurlijk afsluiten.

Dit is ook eenvoudig - je veegt gewoon omhoog vanuit het hoofdscherm van de training en tikt op Einde.

Geschreven door Max Freeman-Mills.