(Pocket-lint) - Google is eindelijk doorgebroken op het gebied van smartwatches toen het de Pixel Watch uitbracht, waarmee het zijn Fitbit-aankoop optimaal benutte.

Als je een nieuwe of toekomstige eigenaar van Google's smartwatch bent, ben je misschien benieuwd hoe je hem kunt gebruiken terwijl je slaapt.

Immers, slaaptracking is echt een handige manier om wat meer informatie te krijgen over hoe je het doet op het gebied van fitness en gezondheid.

De Pixel Watch heeft iets genaamd Bedtijdmodus dat precies hierop is gericht, dus hier is hoe je het kunt gebruiken.

Hoe de slaapstand op de Google Pixel Watch te gebruiken

Bedtijdmodus is een slaapmodus die alle meldingswaarschuwingen behalve je alarmen of eventuele herhaalde oproepen zal zwijgen, waardoor je de kans krijgt om te slapen zonder onnodige onderbrekingen.

Het scherm op je horloge blijft ook uit, om je verder te helpen ontspannen in slaap. Zo activeer je de modus:

Veeg eerst omhoog vanaf de onderkant van je startscherm Zoek in het snelle instellingenmenu het maan- en sterrenpictogram en tik erop. Tik op "Ok" onder het bevestigingsbericht om het in te schakelen.

Hoe de bedtijdmodus op Google Pixel Watch uit te schakelen

Als u vroeg wakker bent geworden of van gedachten bent veranderd over het slapen gaan, is het uitschakelen van de slaapstand net zo eenvoudig

Maak je horloge wakker met de digitale kroon en volg precies dezelfde stappen als hierboven om het uit te schakelen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.