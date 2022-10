Er is nu een Peloton Wear OS-app, maar die is beter op de Apple Watch

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Bezitters van Peloton fitnessapparatuur hebben nu een nieuwe Wear OS horloge-app die ze kunnen gebruiken, maar dat is lang niet zo indrukwekkend als het misschien klinkt.

Eerst het goede nieuws. Er is nu een Peloton app voor je Wear OS 3 wearable, zoals de Google Pixel Watch. De app kan je hartslag detecteren en wat niet, zoals je zou verwachten. Je kunt de gegevens die door je wearable worden verzameld ook gebruiken om eventuele Peloton-lessen op je telefoon te informeren.

Maar het begint mis te gaan als je je realiseert dat je die trainingen moet starten op je telefoon, niet op je horloge. En het wordt nog erger als je erachter komt dat je je horloge niet kunt verbinden met je Peloton-hardware. Dat is iets wat Peloton eerder dit jaar heeft toegevoegd aan de Apple Watch-versie van zijn app, hoewel je de juiste hardware nodig hebt om het te laten werken.

Het duurde echter een tijdje voor Peloton om die functie toe te voegen aan de Apple Watch-app, dus misschien komt het er uiteindelijk ook voor Wear OS-gebruikers.

Op dit moment is de Peloton Wear OS-app meer een standalone ding, maar als dat allemaal prima voor je is, happy days! Je kunt de Peloton-app voor Wear OS nu al downloaden. Hij is gratis te downloaden en vandaag nog op te halen in de Google Play Store.

Geschreven door Oliver Haslam.