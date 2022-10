Google's Pixel Watch 24-uurs batterij uitleg heeft enkele verrassingen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google heeft details gedeeld over hoe het tot de 24-uurs batterijbeoordeling kwam die het de Pixel Watch gaf, maar er is een specifiek stukje dat je zou kunnen verrassen.

Die 24-uurs Pixel Watch-beoordeling door Google heeft nu enige context nadat het bedrijf zijn gids heeft bijgewerkt over hoe de batterijduur van de wearable kan worden verbeterd. Er is de gebruikelijke reeks tips over wat mensen kunnen doen om zoveel mogelijk minuten uit die batterij te halen, maar het echt interessante stuk is hoe Google denkt dat een typische 24 uur eruit zou kunnen zien.

Google zegt dat de 24-uurs accuduur gebaseerd is op een aantal zaken, waaronder het uitschakelen van het always-on scherm.

240 meldingen

280 tijdscontroles

Een LTE-telefoongesprek van 5 minuten.

45 min LTE en GPS training met gedownloade YouTube muziek afspelen

50 minuten navigatie (Google Maps) terwijl het verbonden is met een telefoon via Bluetooth®️

Het horloge geconfigureerd met de standaardinstellingen, inclusief het always-on display dat op uit staat.

Dat is opmerkelijk want zelfs Google vraagt mensen om het always-on display in te schakelen tijdens de setup, iets wat het vermogen om dat doel van 24 uur te halen meteen in de weg staat. Het feit dat het altijd verlichte scherm extra batterij verbruikt, is voor de meesten geen verrassing. Maar het zou fijn zijn geweest als Google die 24 uur had kunnen halen zonder het uit te schakelen.

Of dat er echt toe doet, hangt echter af van je gebruik. Onze Pixel Watch testen ontdekten dat 24-uurs nummer ongeveer goed was, zelfs met het always-on display ingeschakeld. Het uitschakelen maakte ook geen enorm verschil voor de cijfers.

