Je Pixel Watch is een nachtmerrie om te repareren als je hem kapot maakt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Pixel Watch van Google is er eindelijk, maar de teardown van iFixit suggereert dat je hem met fluwelen handschoenen wilt behandelen in plaats van het risico te lopen hem te breken.

Het is waar dat geen enkele smartwatch leuk is om te repareren. Ze zijn gewoon zo klein en onhandig, maar sommige zijn erger dan andere en de teardownmeesters van iFixit's eerste blik op de binnenkant van Google's allereerste Pixel Watch suggereert dat het geen goede is. Helemaal niet goed.

Bij het uit elkaar halen van de Pixel Watch merkte iFixit al snel op dat de "goedkoop ogende kroon en een scherm dat zichzelf aankondigt met twijfelachtige duurzaamheid" de verwachtingen niet al te hoog hadden gesteld. Dingen werden ook niet veel beter toen de teardown begon. Het rapport zegt dat het moeilijk was om bij zowel het scherm als de batterij te komen, eraan toevoegend dat reparatiehandleidingen dit soort dingen gemakkelijker zouden maken. Voorlopig waren ze blind.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Dat weerhield hen er natuurlijk niet van om de Pixel Watch uit elkaar te halen, maar het was geen pretje. Voor zowel het scherm als de batterij moesten bijvoorbeeld beugels en kleine contactjes worden verwijderd. En de connector van het scherm losmaken ging niet zonder eerst de batterij eruit te halen. En toen werd het nog erger.

Volgens iFixit is noch de kroon noch de zijknop gemakkelijk te vervangen - ze zitten "aan dezelfde kabel als een testpoort die nogal vast aan de behuizing lijkt te zitten". Het resultaat? "Dat betekent geen vervanging van vastzittende schakelaars, althans niet zonder enige bijkomende schade." Dat is niet ideaal.

Maar er zijn ook goede punten. Het iFixit-team wijst erop dat de eerste Apple Watch van binnen een vreselijke puinhoop was, dus er is hoop dat toekomstige Pixel Watches in dat opzicht verbeteren. Er zijn ook meer positieve punten gevonden op het gebied van de toegankelijkheid van het achterste glas, met een vloeibare pakking die alles stevig bij elkaar houdt, maar ook netjes opent wanneer dat nodig is. Allemaal goed spul.

Het resultaat van dit alles? Je zult je Pixel Watch niet uit elkaar halen om hem te repareren, maar dat wist je waarschijnlijk toch al. Maar het klinkt alsof veel reparatiebedrijven het ook niet leuk zullen vinden om het te proberen.

Meta Connect en Pixel Watch beoordeeld - Pocket-lint Podcast ep. 172 Door Rik Henderson · 14 October 2022 · Deze week bespreken we de aankondigingen tijdens Meta Connect 2022, en bespreken we de Pixel Watch.

Geschreven door Oliver Haslam.