(Pocket-lint) - De Google Pixel Watch zal detecteren wanneer je een buiteling maakt en hulpdiensten waarschuwen, maar het bedrijf heeft bevestigd dat het daar pas in de eerste maanden van 2023 mee begint.

Google bevestigde het nieuws via een ondersteuningsdocument en zei dat de functie "deze winter (zomer in Australië)" komt. Bovendien krijgen mensen in Australië en Duitsland geen ondersteuning voor het automatisch kiezen van alarmnummers, dus dat moet je zelf doen.

Aangezien de winter helemaal eind december begint, kunnen we aannemen dat de valdetectie in 2023 live komt - voor eind maart, als de kalender van Google klopt.

Valdetectie is een functie waarvan al is aangetoond dat deze het leven van Apple Watch-bezitters redt en de toevoeging ervan aan de gloednieuwe Google Pixel Watch zal zeker net zo essentieel blijken. De wearable zal een harde val detecteren en de drager waarschuwen dat hij indien nodig de hulpdiensten kan bellen. Dezelfde SOS-functie voor noodgevallen kan ook handmatig worden ingeschakeld door vijf keer snel op de kroon te drukken.

De Pixel Watch gaat op 13 oktober in de verkoop en is nu beschikbaar voor pre-order. De prijs begint bij 379 dollar / 349 dollar / 379 euro en er zijn drie kleuren beschikbaar (matzwart, goud en zilver) en er is een enkel kastformaat van 41 mm.

Het horloge zelf heeft een rond scherm en Google belooft een batterijduur van ongeveer 24 uur per lading. Dat klinkt niet als veel, dus zorg ervoor dat je horloge is opgeladen als je van plan bent een harde val te maken tijdens het dragen.

Geschreven door Oliver Haslam. Bewerken door Rik Henderson.