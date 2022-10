Pixel Watch wil het beste van Google en het beste van Fitbit bieden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Google Pixel Watch is nu officieel, waarbij Google het apparaat heeft onthuld tijdens zijn Made by Google-evenement. De lancering werd voorafgegaan door een tease op Google I/O 2022, gevolgd door veel extra informatie van het bedrijf.

De Pixel Watch is een belangrijke zet van Google. Het is de eerste uitstap naar horloges van Google's Pixel-lijn, die wordt gedreven door het idee dat Google het heeft ontworpen en gebouwd. De tijdlijn van wearables waar Google bij betrokken is geweest, is echter vrij rijk.

In 2017 werkte het samen met LG om de LG Watch Sport en LG Watch Style tot leven te brengen en meer recentelijk ging het een samenwerking aan met Samsung voor WearOS 3, dat op de Samsung Galaxy Watch 4 werd gelanceerd.

Het is misschien geen verrassing dat er nog steeds enige gelijkenis is tussen de Pixel Watch en de LG Watch Style, waarbij Google heeft gekozen voor een rond ontwerp met een kroon aan één kant - we kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de Pixel Watch eruitziet als een evolutie van dat oudere apparaat.

Het Pixel horloge maakt gebruik van 3D domed Gorilla Glass, ontworpen om een zachte en naadloze look te hebben, bijna als een perfecte pebble om je pols. Het metaalwerk is helemaal van roestvrij staal, terwijl de bandjes een slim bevestigingsontwerp hebben, meer geïnspireerd op de Apple Watch dan op een conventioneel uurwerk.

Hiermee kun je de bandjes op hun plaats schuiven en vergrendelen en er zullen bij de lancering zeven verschillende ontwerpen zijn - actieve bandjes, leer, metaal en stoffen. Het horloge zelf komt in de kleuren zwart, zilver of goud.

Het horloge zal geladen zijn met sensoren - GPS, hartslag, ECG, versnellingsmeter enzovoort - waarbij Google beweert dat dit echt nauwkeurig zal zijn voor de hele dag hartslagmonitoring. Er komen ook Wi-Fi- en LTE-versies, zodat je altijd verbonden kunt blijven.

Het wordt aangedreven door de 2018 Exynos 9110 chip, terwijl Google heeft geschetst dat de Cortex M33 co-processor op de system-on-chip zaken als fitnessfuncties zal afhandelen om een lange levensduur mogelijk te maken zonder de batterij leeg te trekken.

Google zegt dat de Pixel Watch een standaardversie is van WearOS 3.5, maar er zal een reeks functies zijn die exclusief zijn voor de Pixel Watch en geen deel uitmaken van de kernsoftware die je op andere apparaten krijgt.

Dat zal veel aanpassingen aan de wijzerplaat mogelijk maken - met 18 unieke wijzerplaatfamilies die je elders niet vindt - terwijl het grote nieuws is dat de Pixel Watch ook Fitbit zal integreren.

De Pixel Watch wordt in feite het vlaggenschip van Fitbit en biedt naadloze integratie in de Fitbit-ervaring, terwijl hij beweert het meest geavanceerde Fitbit-apparaat te zijn.

Dat zal niet alleen de sportervaring omvatten, maar ook slaap tracking integreren, waardoor je een "daily readiness" rapport kunt krijgen een beetje zoals Garmin's Body Battery.

Natuurlijk is er naadloze integratie in de Google-ervaring, zodat u toegang krijgt tot zaken als Google Maps navigatie, Google Assistant, Google Wallet voor betalingen via NFC, toegang tot Google Home en een volledige reeks Wear OS-apps, zoals Spotify en Strava.

Je zult ook gesprekken kunnen voeren en ontvangen, met naadloze overdracht tussen horloge en telefoon.

Er is ook een leuk extraatje voor bezitters van een Pixel-telefoon: de Pixel Watch kan worden gebruikt als sluiter van een camera op afstand.

De Google Pixel Watch wordt gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, de VS, Canada, Australië, Japan en Taiwan.

Het kost 339 pond voor de Wi-Fi-versie of 379 pond voor de LTE-versie. Pre-orders openen onmiddellijk en bredere beschikbaarheid vanaf 13 oktober.

Geschreven door Chris Hall.