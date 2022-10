Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Hoewel het laatste Google product showcase evenement eraan komt, met de Pixel 7, 7 Pro en Pixel Watch die deze donderdag officieel worden gelanceerd, betekent dat niet dat de geruchtenmolen in de tussentijd stil zal zijn. In feite zijn twee van de grootste lekken tot nu toe nog maar net online verschenen - beide met betrekking tot de Watch.

De Pixel Watch is niet bepaald een geheim - het bedrijf heeft zelf teaser video's vrijgegeven in de aanloop naar het debuut tijdens Made by Google - maar we betwijfelen of er tijdens het evenement nog veel wordt getoond.

Steve Hemmerstoffer, ook bekend als @OnLeaks, heeft op SlashLeaks een stapel afbeeldingen geplaatst van Google's eerste eigen Wear OS-apparaat, waarop zo'n beetje alle kleuren en bandjes te zien zijn.

Ik heb net een hoop #Google #PixelWatch promomateriaal in handen gekregen waarop voor het eerst alle kleuropties en Watch Bands te zien zijn. Ook enkele details onthuld...@Slashleaks https://t.co/HzbWeGGSKP pic.twitter.com/N0uiKaKXo0- Steve H.McFly (@OnLeaks) 1 oktober 2022

Ze zijn van vermeend marketingmateriaal en de leaker onthulde er een paar details naast. De Watch zal waterbestendig zijn tot 50 meter, beweert hij, zal sporten met Corning Gorilla Glass aan de voorkant, en heeft sensoren voor slaapmonitoring, hartslag en ECG tracking. Het zal ook worden geleverd met zes maanden gratis Fitbit Premium.

Fitbit wordt ook genoemd in het tweede grote lek dat is opgedoken. Twitter leaker @_snoopytech_ plaatste in het weekend een vermeende officiële advertentie voor het apparaat.

Google Pixel Watch: Dat is het pic.twitter.com/jfeac8FkuJ- SnoopyTech (@_snoopytech_) 2 oktober 2022.

Het onthult een paar andere belangrijke details, waaronder een extra bandoptie die na de lancering komt - een metalen exemplaar.

Je zult oproepen kunnen aannemen op je pols, en kaartaanwijzingen zullen onafhankelijk van een telefoon werken (op de LTE-versie, veronderstellen we).

Over een paar dagen weten we het zeker.

Geschreven door Rik Henderson.