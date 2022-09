Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een hands-on foto van de Google Pixel Watch retaildoos is online verschenen.

Naar verluidt genomen in een "distributiecentrum", laat het zien dat het apparaat eerder beschikbaar zou kunnen zijn dan velen verwachten. Er werd gesuggereerd dat pre-orders zullen openen op het moment dat het Made by Google evenement eindigt op 6 oktober, maar deze ontdekking suggereert dat het eigenlijk meteen in de verkoop gaat.

Oorspronkelijk gepost door Reddit gebruiker @xXavi3rx en vervolgens getweet door Ian Zelbo, de afbeelding bevestigt ook iets dat eerder alleen geruchten - dat de Pixel Watch zal sport een aantal Fitbit gezondheid tracking functies.

Iemand vond een Pixel Watch in Target pic.twitter.com/QpjfhyLUBQ- Ian Zelbo (@ianzelbo) 26 september 2022

Verder valt er weinig uit af te leiden. Immers, Google zelf heeft officiële foto's en video van zijn eerste in-house smartwatch vrijgegeven vanuit zowat elke hoek zelf.

We hebben ook geleerd wat we denken dat de prijs in de VS zal zijn.

Google zal naar verluidt $350 vragen voor een Wi-Fi-versie van de Pixel Watch, met een LTE-editie beschikbaar voor $400.

Kleuropties zijn naar verluidt zwart/obsidiaan, goud/hazelaar en zilver/krijt. Het ontwerp zal hetzelfde zijn, ongeacht het model, zo wordt gezegd.

