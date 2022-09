Officiële Google Pixel Watch video toont het vanuit elke hoek

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - In de aanloop naar zijn productlanceringsevenement op 6 oktober heeft Google een video geplaatst die zijn eerste eigen smartwatch vanuit zowat elke denkbare hoek toont.

De Google Pixel Watch zal officieel worden geïntroduceerd tijdens de Made by Google presentatie, maar we weten niet zeker wat er nog meer wordt onthuld.

Je kunt de videotrailer hierboven bekijken, die laat zien hoe de bandjes aan het apparaat worden bevestigd, meerdere wijzerplaten en verschillende kleuropties.

Er zit een eenvoud in het ontwerp waarvan we denken dat velen het zullen waarderen. Naar verwachting zal de Pixel Watch beschikbaar zijn voor pre-order zodra het evenement die donderdag voorbij is.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Uiteraard zal het nieuwe horloge voorzien zijn van de nieuwste versie van Google's eigen Wear OS. Het zal waarschijnlijk Fitbit-functionaliteit hebben, gezien Google vorig jaar ook dat merk heeft overgenomen.

De Pixel Watch werd geplaagd tijdens Google I/O in mei en geruchten hebben sindsdien gesuggereerd dat het zou kunnen worden aangedreven door een Exynos-chipset, aangezien Samsung een belangrijke partner is bij de ontwikkeling van het vernieuwde besturingssysteem.

Speculaties suggereren ook dat de prijs zal beginnen rond de $350 (£312) met een LTE-optie ook komen, geprijsd rond de $400.

Het is Home Security Week op Pocket-lint Door Britta O'Boyle · 8 August 2022 Het is de hele week Home Security Week op Pocket-lint. Hier is wat om naar uit te kijken.

We weten het zeker op het Made by Google-evenement op 6 oktober.

Geschreven door Rik Henderson. Bewerken door Chris Hall.