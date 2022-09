Google Pixel Watch prijs gelekt samen met kleuropties

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google's eigen smartwatch bleef steken in het rijk van geruchten en speculatie totdat het bedrijf zelf het product teasde tijdens zijn jaarlijkse I/O-conferentie eerder dit jaar.

Hoewel we niet absoluut alles over het horloge te weten kwamen, kregen we een grondig genoeg glimp dat we op zijn minst weten welke functies het zal hebben, en hoe het eruit zal zien.

Nu, dankzij een nieuw lek, weten we ook wat de prijs zal zijn.

Een rapport van 9to5Google - met informatie van retailbronnen - zegt dat het horloge 349,99 dollar gaat kosten in de VS voor het Wi-Fi/Bluetooth-model en 399,99 dollar voor de cellulaire/LTE-versie.

Elk model zou ook in drie kleurstellingen komen. Beide zullen verkrijgbaar zijn met een zwarte kast en obsidiaan band en een gouden kast met een hazelnootkleurige band. Ze komen ook allebei met een zilveren kast, maar met een krijtkleurige band op het Wi-Fi/Bluetooth model en een houtskool/grijs gekleurde band op de LTE.

Dit zijn natuurlijk slechts de standaardconfiguraties die door de retailers zullen worden aangeboden. Google zal naar verwachting een aantal extra bandstijlen en kleuren lanceren, net als de meeste andere smartwatchmakers.

Met deze prijzen positioneert het zich echter als concurrentie voor de meer gevestigde Galaxy Watch 5, die in de VS goedkoper is dan de Pixel Watch naar verwachting zal zijn.

Google zal dan vertrouwen op de aantrekkingskracht van 'The Pixel Watch', plus het unieke ronde ontwerp en de softwarefuncties om een uitdaging te bieden aan de andere even dure en goedkopere concurrentie.

