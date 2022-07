Vlaggenschip TicWatch zou de volgende kunnen zijn met nieuw Wear OS

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het volgende horloge dat Google's ongrijpbare derde generatie wearable besturingssysteem ontvangt, zou een vlaggenschip van de TicWatch kunnen zijn.

Als het waar blijkt te zijn, zal het zich voegen bij de nieuwe Montblanc Summit en Samsung Galaxy Watch 4 als de geselecteerde apparaten met Wear OS 3.

Natuurlijk verwachten we ook dat het OS zal worden gebruikt op Google's aankomende smartwatch, samen met de nieuwste apparaten van Samsung en Fossil.

Het nieuws komt nadat een e-mail werd gedeeld op Reddit, waarin Mobvoi op zoek is naar reviewers voor een aankomend TicWatch model.

In het bericht worden vijf hoofdkenmerken aangehaald:

Een batterij met een lange gebruiksduur NFC betalingen compatibel met Google Pay IP68 waterdicht, GPS, luidspreker en microfoon Nieuwe IHB/AFiB-detectie en vermoeidheidsbeoordeling Verbeterd premium ontwerp, vlaggenschipmodel

Het huidige vlaggenschipmodel van Wear OS is de TicWatch Pro 3, die een batterijduur van 72 uur biedt in de "Smart Mode". We mogen dus verwachten dat het nieuwe model deze duur zal halen, zo niet overtreffen.

Ondertussen wijst de opname van Google Pay NFC-betalingen erop dat het een Wear OS-apparaat zal zijn.

Het "verbeterde premium design" hint dat de esthetiek iteratief zal zijn, in plaats van een compleet nieuwe aanpak.

Dit betekent dat we een vrij groot en lomp horloge verwachten met twee knoppen aan de zijkant, zoals de norm is geweest voor TicWatch Pro-apparaten.

Geschreven door Luke Baker.