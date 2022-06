Wear OS zou binnenkort de beste functie van Google Fast Pair kunnen krijgen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google bereidt een update voor Wear OS voor waarmee de door Google aangedreven smartwatches gebruik kunnen maken van het grootste gemak van Fast Pair: verbinding maken met koptelefoons die je al aan je Android-telefoon hebt gekoppeld.

Een changelog gepubliceerd door Google en ontdekt door 9to5Google.com luidt als volgt:

"[Wear OS] Fast Pair op Wear OS om het mogelijk te maken eerder gekoppelde koptelefoons te ontdekken en te verbinden met wearables.[5]

- [5] Beschikbaar via Google Play services v22.24 bijgewerkt op 06/24/2022."

Net als Apple's AirPods met de iPhone, kunt u met de Fast Pair-functionaliteit niet alleen snel en eenvoudig koppelen aan compatibele hoofdtelefoons vanaf uw telefoon, maar ze ook opslaan in uw Google-account en ze toegankelijk maken vanaf andere Android-apparaten zonder ze opnieuw te hoeven koppelen.

Wanneer deze functionaliteit naar Wear OS-smartwatches komt, betekent dit dat wanneer u een hoofdtelefoon koppelt aan uw Android-telefoon, deze wordt opgeslagen in uw account en direct beschikbaar is om verbinding mee te maken vanaf uw Wear OS-horloge. Je hoeft niet door een omslachtig proces te gaan om je oordopjes aan je horloge te koppelen.

Fast Pair is iets wat Google de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en verbeterd, en het is niet alleen een functie voor koptelefoons om snel te koppelen met je apparaten.

Het is ook ingebouwd in wearables om ze gemakkelijker te kunnen koppelen met je Android-telefoon, en betekent ook dat je dan verloren apparaten kunt terugvinden met behulp van Google's Zoek mijn apparaat service via Google Search.

Google heeft de service ook uitgebreid zodat deze werkt op Android/Google TV-apparaten, Chromebooks en zelfs smarthome-apparaten die Matter ondersteunen, waardoor verbinding met en toegang tot slimme IoT-apparaten en wearables handiger dan ooit wordt.

