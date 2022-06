Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google zal ten minste zeven verschillende soorten bandjes aanbieden bij de lancering van de Pixel Watch.

Met inbegrip van de siliconen stijl die werd getoond tijdens de I/O keynote aankondiging van het bedrijf, wordt gedacht dat Google werkt aan verschillende stijlen van bands voor de aankomende smartwatch.

Volgens het rapport zullen we twee soorten leren banden zien, een schakelarmband, een stoffen band en een siliconen band. In navolging van de Apple Watch zal Google ook een Milanese armband aanbieden, evenals een rekbare band die lijkt op Apple's Solo Loop.

Het is nog niet duidelijk of al deze soorten later dit jaar op de markt zullen komen - en zelfs niet of het Google-eigen accessoires zullen zijn of door een derde partij zullen worden gemaakt. Het lijkt er echter wel op dat de high-end banden (zoals de Milanese band) beschikbaar zullen zijn in dezelfde kleuren als de cases die van het horloge zelf worden aangeboden - zilver, zwart en goud.

De finesses van de Pixel Watch zijn natuurlijk nog onbekend, maar de terug gedeelde teaser (hierboven afgebeeld) illustreerde in ieder geval hoe gebruikers bandjes op de smartwatch kunnen verwisselen.

Hoewel ook niet helemaal duidelijk, lijkt iets ingewikkelder dan wat beschikbaar is op een rivaliserend apparaat zoals de Apple Watch, de bands lijken te glijden in een connector voordat de horlogekast nodig is om kantelen en vergrendelen het allemaal op zijn plaats.

Hoe dan ook, het potentieel voor tientallen combinaties van behuizingen en bandjes op het apparaat is zeker intrigerend - en een stap die volgens ons essentieel is als Google serieus gaat proberen om Apple's marktaandeel op te eten.

Natuurlijk is een andere factor in de acceptatie van meerdere bandjes door gebruikers of Google sleutelt aan het bandmechanisme of de grootte tussen generaties van de smartwatch. Maar dat is een probleem voor een andere dag.

Voor nu houden we een oogje in het zeil voor meer details over de Pixel Watch.

Geschreven door Conor Allison.