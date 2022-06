Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De langverwachte Google Pixel Watch zal worden gelanceerd met een eigen app, naast de vertrouwde Wear OS app, volgens een rapport van 9to5Google.

Na het graven in de nieuwste Google Play Services beta, was het team in staat om een instellingenpagina voor "Smart Unlock" te ontdekken - een functie die u in staat stelt om automatisch uw Android telefoon te ontgrendelen, wanneer uw horloge ontgrendeld is, om uw pols en dicht bij uw telefoon.

Begin dit jaar kondigde Google aan dat in aanmerking komende Wear OS 3-apparaten deze mogelijkheid binnenkort zouden krijgen en velen veronderstelden dat het zou debuteren met de Pixel Watch.

Hoewel de instellingenpagina niet te veel weggeeft, is er één verrassend aspect, te vinden in de tekst onder de optie "Een apparaat toevoegen."

Hier staat dat je de "Google Pixel Watch-app" moet gebruiken om je smartwatch in te stellen en aan te sluiten.

We kunnen ons voorstellen dat het vergelijkbaar zal zijn met het enige Wear OS 3 horloge dat je momenteel kunt kopen, de Samsung Galaxy Watch 4, die ook zijn eigen aparte app gebruikt.

Het is moeilijk te zeggen wat de Pixel Watch-app je precies zal laten doen, maar als er niets anders is, zal het een broodnodige Material You make-over geven aan de vermoeid ogende Wear OS-app.

Geschreven door Luke Baker.