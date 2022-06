Google Pixel Watch batterij gaat maar een dag mee

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is genoeg hype rond Google's aankomende smartwatch, maar WearOS is altijd al een batterij slurper geweest, en het lijkt er niet op dat dat snel zal veranderen.

9to5Google meldt dat de Pixel Watch een batterijcapaciteit zal hebben van iets minder dan 300 mAh. Voor de context, dat zit precies tussen de Galaxy Watch 4 en Fossil Gen 6 in.

Volgens het rapport zal deze batterij de Pixel Watch in staat stellen om tot een dag per lading mee te gaan - niet in tegenstelling tot de andere Wear OS-horloges die we hebben getest.

Het is teleurstellend om te horen, want dit is ongetwijfeld de grootste zwakte van het Wear OS-platform, en velen hoopten dat Google's first-party release dit zou veranderen.

Er wordt ook gesuggereerd dat de Pixel Watch niet bijzonder snel zal opladen. Naar schatting zal hij vergelijkbaar zijn met de Galaxy Watch 4, die er ongeveer 110 minuten over doet om op te laden.

Dit is nergens in de buurt van de snelheid van de Apple Watch, die nul tot 80 procent biedt in 45 minuten, of de Fossil Gen 6 die ongeveer een half uur nodig heeft om hetzelfde te doen.

Wat de prestaties van de batterij betreft, is het dus teleurstellend nieuws op alle fronten, maar dit zijn natuurlijk allemaal slechts geruchten in dit stadium. Hopelijk zien we verbeteringen voor de officiële lancering.

Het is ook heel goed mogelijk dat deze schattingen conservatief zijn, maar we zullen onze adem niet inhouden voor een wonderbaarlijke Wear OS smartwatch die meerdere dagen meegaat.

Geschreven door Luke Baker.