Pixel Watch komt met enorm RAM-geheugen voor een smartwatch

(Pocket-lint) - Google's aankomende Pixel Watch is klaar om Wear OS naar voren te duwen met specs waar nog geen smartwatch met het besturingssysteem aan heeft kunnen tippen, volgens nieuwe rapporten.

Hoewel de exacte hoeveelheid RAM-geheugen die het horloge zal bevatten nog niet duidelijk is gemaakt, meldt 9to5Google dat het een upgrade zal zijn ten opzichte van de 1,5GB die de Samsung Galaxy Watch 4 aandrijft.

Hoewel iets als 2GB RAM niet als veel zou klinken als onderdeel van een smartphone, zou het in de wereld van horloges een vrij solide hoeveelheid zijn.

Evenzo zal het horloge blijkbaar Exynos 9110 gebruiken, een chipset gebouwd door Samsung, in plaats van een kleinere versie van Google's eigen Tensor-platform. Het horloge zal een co-processor hebben om achtergrond taken af te handelen, zoals sommige van zijn tracking.

Ten slotte geeft het rapport aan dat het horloge een royale 32 GB aan boordgeheugen zal hebben voor de opslag van nummers en apps, iets dat een grote hulp zal zijn voor diegenen die naar muziek willen luisteren zonder dat ze hun telefoon of een volledig signaal nodig hebben voor streaming.

Of deze specificaties accuraat blijken te zijn, zal natuurlijk nog even op zich laten wachten - het zijn in dit stadium nog maar geruchten, en ze zouden wel eens ontkracht kunnen worden wanneer Google later dit jaar uiteindelijk meer in detail treedt over het horloge.

Geschreven door Max Freeman-Mills.