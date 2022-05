Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft officieel de Pixel Watch onthuld, de allereerste smartwatch van het bedrijf.

De aankondiging volgt op jaren van speculatie over de wearable met Google-logo, met tal van recente lekken die ook hinten naar het ontwerp, de specificaties en functies van het apparaat.

Nu is het eindelijk zover, met een cirkelvormige wijzerplaat, een gezondheidsmonitoring-ervaring aangedreven door Fitbit en de volledige suite van Google-apps, zoals Maps, Wallet, Home en Assistant.

Natuurlijk wordt de software aangedreven door de nieuwste versie van Google's Wear OS, dat vorig jaar werd vernieuwd en voor het eerst werd uitgebracht op de Samsung Galaxy Watch 4.

Google geeft aan dat de smartwatch in de herfst van 2022 in de verkoop gaat, al is het nog niet duidelijk hoeveel hij gaat kosten.

Er zijn ook tal van andere details die Google niet heeft verduidelijkt tijdens de I/O-aankondiging, zoals of het horloge Android-only zal zijn en afgesloten voor iOS-gebruikers, of er meer afwerkingen beschikbaar zullen zijn, en hoe lang we kunnen verwachten dat het meegaat van een enkele lading.

We verwachten echter dat er in de komende weken en maanden meer details naar buiten zullen komen, dus blijf op de hoogte.

Geschreven door Conor Allison. Bewerken door Chris Hall.