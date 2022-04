Google Pixel Watch zou in drie modellen kunnen komen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google's Pixel-branded smartwatch is al jaren een gerucht, maar de speculatie is onlangs aanzienlijk toegenomen, met niet alleen real-world afbeeldingen van het apparaat dat verschijnt, maar ook foto's van de Pixel Watch op een pols die opduiken.

Het laatste bericht rond de Pixel Watch komt in de vorm van Bluetooth-certificering - iets dat alle apparaten die Bluetooth bieden moeten doorlopen voor lancering.

De vermelding verscheen op Bluetooth Special Interest Group (SIG) en het verwijst naar een apparaat genaamd BT Wearable Design-Controller Subsystem, waarvan wordt gedacht dat het de Pixel Watch is. De listing noemt drie modellen - GWT9R, GBZ4S, en GQF4C - hoewel het op dit moment niet duidelijk is of die drie modellen gewoon verschillende cellulaire banden zijn bijvoorbeeld, of dat ze verwijzen naar verschillende modellen met variërende functies en verschillende maten.

Wat certificeringen betreft, heeft Google onlangs ook de naam Pixel Watch ingediend bij het US Patent and Trademark Office, dus de bewijzen voor de smartwatch stapelen zich zeker op. Hoewel er nog niets officieel is gezegd, wordt verwacht dat de Google Pixel Watch mogelijk wordt aangekondigd tijdens Google I/O, dat op 11 mei van start gaat.

Op basis van de gelekte beelden van het apparaat, zal de Pixel Watch een rond, minimalistisch ontwerp hebben met een hartslagsensor aan de achterkant en een kroon in het midden van de rechterrand. Verwacht wordt dat het de Wear OS 3-software zal draaien, ontwikkeld door Google en Samsung. Je kunt alle geruchten over de Pixel Watch lezen in onze aparte rubriek.

Geschreven door Britta O'Boyle.