(Pocket-lint) - Als je meer bewijs nodig hebt dat Google volgende maand tijdens I/O mogelijk een smartwatch aankondigt, is de Pixel Watch opnieuw online uitgelekt. Afbeeldingen van de wearable doken twee dagen geleden voor het eerst op.

Op de laatste echte foto's, van Reddit-gebruiker tagtech414, is de Pixel Watch te zien om iemands pols. Deze zelfde Redditor deelde de vorige set van gelekte afbeeldingen (via 9to5Google). Daarop is de achterkant van het horloge te zien - ook zonder bandje. Het apparaat is nooit opgestart afgebeeld, maar je krijgt wel een idee van het ontwerp en de grootte in alle afbeeldingen.

De Redditor zei dat het bandje "een beetje lastig is om de eerste keer te bevestigen". Het is een 20m band die is "een zachte siliconen met een goede flex en lijkt niet te vingerafdrukken / olie te tonen te slecht". Afgezien van het bandje prees de Redditor het horloge en het comfort ervan, door te zeggen dat het "aanvoelt alsof het er niet eens is" en dat de "kroon niet in de achterkant van mijn hand prikt wanneer ik mijn pols naar achteren buig of wanneer ik typ".

Houd in gedachten Redditor tagtech414 beweerde in zijn Reddit berichten dat een vriend vond het horloge in een bar en gaf het aan hen. Het bandje en het horloge waren "apart verpakt" en de vriend "vergat ze mee te nemen".

Voor meer afbeeldingen van de Pixel Watch, zie de Imgur-galerij vande Redditor.

Google moet de Pixel Watch nog officieel aankondigen (of een naam geven), maar er gaan al jaren geruchten over het horloge en momenteel wordt verwacht dat het zal debuteren op Google I/O in mei (wanneer Google waarschijnlijk ook Android 13 zal aankondigen).

Geschreven door Maggie Tillman.