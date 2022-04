Google's Pixel Watch breekt cover in echte wereld foto's

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een pre-productie exemplaar van wat wordt verondersteld Google's aanstaande Pixel Watch te zijn, is achtergelaten in een restaurant en heeft zijn weg gevonden naar de echte wereld voor iedereen om te zien.

In een beweging die doet denken aan toen de iPhone 4 werd achtergelaten in een bar in 2010, heeft de ontdekking van de Pixel Watch veel tongen doen klapperen.

Eerst en vooral lijkt de hardware hetzelfde te zijn als eerder uitgelekte beelden die in 2021 werden gedeeld. Het is een rond horloge met een slank minimalistisch ontwerp, met een kroon aan de rechterkant.

Het lijkt koepelvormig glas te hebben en is een bezel-vrij ontwerp. Daarmee bedoelen we dat er geen volumineuze behuizing of traditionele bezel is - maar er is nog wel een lichte rand rond het zichtbare deel van het scherm. In die zin lijkt het erg op de Apple Watch, maar dan rond.

Het andere interessante detail is dat het lijkt te gebruiken eigen bandjes die clip aan de zijkant van de behuizing, opnieuw zoals de Apple Watch. Dat suggereert dat het waarschijnlijk niet compatibel zal zijn met conventionele bandjes - Google wil je waarschijnlijk een reeks bandjes verkopen in verschillende kleuren en materialen.

Flankerend aan de kroon lijken twee andere knoppen te zitten, waarmee navigatie of andere bedieningselementen mogelijk zijn en waarmee je kunt voorkomen dat je overal aanraakt.

In een van de vakken van de bandjes lijkt een set pogo-pins te zitten. Het is een vier pins reeks, vergelijkbaar met die gebruikt door Garmin. Op dit moment is het niet duidelijk wat deze doen: Android Central suggereert dat deze misschien deel uitmaken van het prototype dat nooit op het retailmodel verschijnt - maar evengoed zou dit een fysieke aansluitmogelijkheid voor het opladen kunnen zijn, misschien als back-up.

Er wordt aangenomen dat het horloge draadloos opladen zal gebruiken, waarschijnlijk via een magnetische lader die aan de achterkant van het horloge wordt bevestigd. De oorspronkelijke leaker van het apparaat is een Reddit thread gestart die suggereert dat er een flikkering van activiteit is wanneer een Qi-oplader op de achterkant wordt geplaatst, maar ze zijn niet in staat geweest om het op te laden.

Microfoon en luidspreker slots zijn te zien op de behuizing van het horloge en we verwachten dat Google Assistant een grote rol zal spelen in het gebruik van het horloge - net als bij andere WearOS-apparaten.

Over het OS gesproken - aangezien de batterij van het horloge nu leeg is, en er geen manier is om het op te laden, zijn er geen details over het werkende deel van het apparaat. Er is een afbeelding die een "G" Google logo laat zien, maar er is gemeld dat het geen OS had, dus het zou heel goed gewoon een hardware sample kunnen zijn.

Aangenomen wordt dat het besturingssysteem WearOS 3 zal zijn, vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Watch 4.

De hartslagsensor is duidelijk te zien op de achterkant van het horloge en de oorspronkelijke leaker zegt dat het een premium build is, duidelijk ontworpen om te concurreren met de Apple Watch. Ze leverden ook een afbeelding via Reddit waarop de apparaten naast elkaar te zien zijn.

In de afgelopen weken zijn we van een vrij onzekere positie over de Pixel Watch naar een positie gegaan waar het voelt alsof het op het punt staat om te lanceren. We verwachten dat hij wordt onthuld tijdens Google I/O in mei 2022 - en we vermoeden dat er nog veel meer lekken zullen volgen.

