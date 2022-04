Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google's eerste eigen smartwatch lijkt een naam te hebben gekregen - een naam die al jaren circuleert in mediaberichten.

Een nieuw handelsmerk ingediend bij het US Patent and Trademark Office heeft onthuld dat Google's eerste smartwatch de naam Pixel Watch zal krijgen. Met de indiening, voor het eerst gespot door 9to5Google, is Google van plan om de zin "Pixel Watch" als handelsmerk te laten registreren voor smartwatches en smartwatch-accessoires: "Pixel Watch handelsmerk registratie is bedoeld om de categorieën van smartwatches te dekken; gevallen aangepast voor het houden van smartwatches; draagbare computers in de aard van smartwatches; smartwatch riemen; smartwatch bands", de indiening leest.

De media verwijzen al enkele jaren naar de eerste "Made by Google" smartwatch als de Pixel Watch. Naar verwachting zal Google de Pixel Watch zelfs onthullen of teasen tijdens Google I/O volgende maand, misschien zelfs met de nadruk op een soort van Fitbit-integratie met Wear OS 3. De smartwatch zal volgens de geruchten meer kosten dan een Fitbit en zou ook rechtstreeks kunnen wedijveren met de Apple Watch.

Er zijn ook enkele foto's van de Pixel Watch (hierboven) online verschenen, die een premium ontwerp tonen met een ronde voorkant, slanke en gladde randen en een kroon.

Beste smartwatch 2022: Top wearables voor Android en iPhone voor elk budget Door Conor Allison · 23 April 2022

Pocket-lint heeft een hele gids over Pixel Watch geruchten hier. We hebben ook een stuk over Google I/O, waarin we dieper ingaan op alles wat je kunt verwachten en ook wanneer en hoe je de Day One keynote online kunt bekijken.

Geschreven door Maggie Tillman.