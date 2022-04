Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google's langverwachte Pixel Watch is opnieuw uit de doeken gedaan, deze keer in de vorm van een face-on afbeelding.

Na een paar keer gelekt te zijn in rendervorm de afgelopen maanden, lijkt de afbeelding te bevestigen dat eerdere renders en afbeeldingen zo goed als accuraat zijn geweest.

De foto toont de rondingen van het ronde, koepelvormige glas dat volgens de geruchten bovenop het display zal zitten. Het toont ook het Fitbit-logo in een van de complicaties onder de weergegeven tijd.

Het ontwerp zou zeker helpen om het te onderscheiden van de gebruikelijke Wear OS-horloges, vooral omdat het slechts één fysieke knop/kroon aan de rechterrand heeft. De afbeelding werd voor het eerst gedeeld door de productieve (en meestal nauwkeurige) Evan Blass op 91Mobiles.

Hoewel opvallend, vrezen we dat een centraal geplaatste knop een beetje te gemakkelijk is om per ongeluk met de achterkant van een hand in te drukken, en dat is een van de redenen waarom zoveel andere fabrikanten hun knoppen verder op/onder de rand plaatsen.

Nu het Fitbit icoontje opduikt, herhaalt het ook Google's plan om de fitness data expertise van zijn submerk te integreren en te gebruiken in zijn eerste zelfgemaakte smartwatch om uitgebreide fitness en gezondheid tracking aan te bieden.

Nu dit lek opduikt, samen met verder nieuws van 9to5Google dat de online Google Store wordt herontworpen om ruimte te maken voor de nieuwe smartwatch, geeft aan dat het bedrijf van plan is om dit apparaat binnenkort te lanceren.

Geruchten hebben aangegeven dat we het zouden kunnen zien teased tijdens I/O 2022 dit jaar, met een retail lancering gepland voor later in het jaar.

Geschreven door Cam Bunton.