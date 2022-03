Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat al lang dat Google aan een smartwatch met het merk Pixel werkt en hoewel er enige twijfel bestond over de vraag of het apparaat ooit daadwerkelijk zou worden gelanceerd, suggereert het laatste rapport dat we het binnenkort misschien geplaagd zullen zien.

Leaker Jon Prosser - die niet het meest nauwkeurige trackrecord van de leakers heeft - heeft zijn begrip van het lanceringsschema van de Pixel Watch getweet . Volgens Prosser zal de Pixel Watch worden geplaagd op de I/O-ontwikkelaarsconferentie van Google in mei, samen met de aankondiging van de Google Pixel 6a , voordat hij in oktober correct wordt gelanceerd met de Pixel 7 en Pixel 7 Pro .

Google I/O '22



Van wat ik begrijp, zal Google officieel de Pixel 6a + "plagen" de Pixel Watch aankondigen.



Pixel 6a-lancering (in de meeste markten) verschoven naar 28 juli.



Pixel Watch wordt in oktober formeel aangekondigd en gelanceerd met Pixel 7 en 7 Pro. pic.twitter.com/IwwRX2pZtR — Jon Prosser (@jon_prosser) 24 maart 2022

Hoewel Prosser geen enkel bewijs levert voor zijn voorspelling, zou het logisch zijn dat Google de Pixel Watch plaagt tijdens de Google I/O-ontwikkelaarsconferentie, omdat het ontwikkelaars een paar maanden de tijd zou geven om apps voor het apparaat te bouwen voordat het werd gelanceerd.

Apple doet hetzelfde met zijn WWDC-ontwikkelaarsconferentie in juni, waarbij hij een glimp geeft van wat hij van zijn software kan verwachten enkele maanden voordat deze openbaar beschikbaar wordt, waardoor ontwikkelaars tijd hebben om te doen wat ze moeten doen om er tegen de tijd een goede ervaring van te maken lancering komt eraan.

Er is momenteel geen officieel woord over of Prosser gelijk heeft en we zullen de Google Pixel Watch in mei kort zien verschijnen, maar alle geruchten daarover lees je tot nu toe in onze round-up-functie . Google I/O vindt plaats tussen 11-12 mei 2022.

Geschreven door Britta O'Boyle.