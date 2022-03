Google Wear OS 3 screenshots lekken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je Google 's nieuwste en beste besturingssysteem voor smartwatches, Wear OS 3 , wilt proberen, kun je dit momenteel alleen doen met de Samsung Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic .

Omdat het Samsung -apparaten zijn, hebben beide horloges Samsung's One UI 3 bovenop. We hebben dus nog steeds geen glimp opgevangen van stock Wear OS 3.

Nu, dankzij enkele gelekte screenshots die te vinden zijn in de Wear OS-app-vermelding in de Play Store , krijgen we eindelijk een kijkje in het besturingssysteem in zijn voorraadvorm.

De Google Assistent- tegel heeft een groot herontwerp ondergaan waardoor deze veel meer in lijn is met de ervaring op Android 12 .

De stappenteller heeft enkele wijzigingen ondergaan en het nieuwe pictogram en kleurenpalet suggereren dat het naar Fitbit zou kunnen verhuizen in plaats van naar de huidige Google Fit -oplossing.

We zien ook een subtiel herontwerp van inkomende berichtmeldingen, die nu de avatar van de afzender bevatten met het app-pictogram en een kort gespreksvoorbeeld.

Wear OS 3 werd vorig jaar voor het eerst aangekondigd op Google I/O en zal in 2022 op compatibele smartwatches verschijnen.

We verwachten meer nieuws rond de I/O van dit jaar, evenals meer informatie over Google's eigen aankomende Pixel Watch .

Geschreven door Luke Baker.