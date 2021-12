Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hebben veel geruchten over gezien Google 's langverwachte wearable, het Horloge van het Pixel . Het nieuwste komt van 9to5Google en suggereert dat het apparaat mogelijk wordt aangedreven door een Samsung Exynos-chip en de volgende generatie Google Assistant bevat .

Ten eerste onthult het onderzoek een code die aangeeft dat Google ernaar neigt het apparaat Pixel Watch te noemen, zoals al lang werd vermoed. De ongedekte code is getagd met 'PIXEL_EXPERIENCE_WATCH' en komt overeen met de tags die worden gebruikt voor exclusieve Android-functies van Pixel-apparaten . Deze zijn meestal getagd met 'PIXEL_EXPERIENCE'.

Vervolgens ontdekte het verwijzingen naar "Rohan", waarvan wordt vermoed dat het een codenaam is die verband houdt met de Pixel Watch, volgens een rapport van Business Insider . 9to5Google kon de codenaam koppelen aan de toevoeging van de volgende generatie Google Assistant aan Wear OS-apparaten .

Dus, wat is de volgende generatie Google Assistent? Het is een functie die we sinds de lancering van de Pixel 4 exclusief op Pixel-apparaten hebben gezien. De functie verwerkt uw spraak rechtstreeks op het apparaat, in plaats van op een Google-server, wat resulteert in een enorme snelheidsverhoging voor Assistent-verzoeken.

In de Wear OS 3- emulator zijn Google Assitant-gerelateerde afbeeldingen gevonden. Met een vierkleurenbalk die gebruikers van een Pixel-apparaat herkennen wanneer de Assistent is geactiveerd.

De afbeelding toont een tweede knop op het horloge, iets dat tot nu toe niet aanwezig was in Pixel Watch-renders die zijn gelekt.

Om de lokale spraakverwerkingsfuncties te laten werken, is een behoorlijk stevige chip vereist. De jacht op Rohan die in de code wordt genoemd, leidde tot bewijs dat suggereert dat het apparaat mogelijk wordt aangedreven door een Samsung Exynos-processor .

De beste Black Friday & Cyber Monday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 22 December 2021

Google en Samsung hebben een nauwe werkrelatie op de Galaxy-lijn van smartwatches en Google Tensor-chips zijn grotendeels gebaseerd op Exynos. Dus dit zou niet zo verwonderlijk zijn als het waar blijkt te zijn.

Of Google besluit een deel van zijn eigen hardware te integreren en de chips te hernoemen als Google Tensor, of gewoon bij Exynos te blijven, de tijd zal het leren.