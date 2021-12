Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er lijken gerenderde afbeeldingen van de Pixel Watch te zijn opgedoken, naar aanleiding van recente berichten dat de Google smartwatch in 2022 op de markt zal komen .

Het project - waarover al meerdere jaren geruchten gaan - heeft naar verluidt de codenaam Rohan, met wat naar verluidt officiële marketingafbeeldingen voor het apparaat zijn, die nu worden gedeeld door YouTuber Jon Prosser .

Ze delen een zeer sterke gelijkenis met de uitgelekte afbeeldingen van de Pixel Watch die Prosser in april deelde, met het ontwerp met een rond gezicht, randloze randen en een zeer dun ogende behuizing.

Er zijn er verschillende in de collectie, waaronder schermen met integratie met Google Maps, hartslagmeting en een inkomend telefoongesprek, evenals standaard wijzerplaten.

Front Page Tech

Maar zelfs als deze renders de legendarische Pixel Watch bevatten – wat, we moeten er ook op wijzen, nog geen bevestigde naam is voor het potentiële door Google gemaakte apparaat – is het vrij onwaarschijnlijk dat ze veel op het eindproduct zullen lijken.

Niet alleen zijn de afbeeldingen waarschijnlijk enigszins verouderd, aangezien verwante materialen bijna acht maanden geleden voor het eerst zijn gelekt, maar er zijn ook overal inconsistenties in het ontwerp.

Een voorbeeld hiervan is Google Maps, dat een ander ontwerp heeft dan de versie die onlangs werd gelanceerd op Wear OS 3 voor de Samsung Galaxy Watch 4 .

De beste Black Friday & Cyber Monday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 6 December 2021

Prosser heeft ook een vrij schetsmatige staat van dienst als het gaat om lekken, daarom zouden we zeggen dat het de moeite waard is om wat zout op dit laatste gerucht te strooien.

De tijd zal het echter leren, met het gefluister van de Pixel Watch en rapporten die stoom winnen voor zijn potentiële komst — mogelijk al in Q2.