(Pocket-lint) - De lang geruchtmakende smartwatch van Google wordt in 2022 gelanceerd.

Volgens een nieuw rapport van Insider werkt Google aan een smartwatch. Het heeft intern de codenaam Rohan en er wordt aan gewerkt door de Pixel-hardwaregroep van Google, die los staat van Fitbit. Vergeet niet dat Google Fitbit eerder dit jaar voor $ 2,1 miljard kocht.

Het gerucht gaat al lang dat het bedrijf werkt aan een smartwatch die de Pixel-branding zal gebruiken, maar er is weinig in de vorm van echt bewijs naar voren gekomen. Het is zelfs niet eens duidelijk dat Google zijn smartwatch een "Pixel Watch" zal noemen. Maar het is vermeldenswaard dat Google al een aantal jaren Pixel- smartphones heeft verkocht, een merk dat wordt gebruikt op andere producten, zoals de Pixel Buds-oordopjes en Pixelbooks-laptops.

Op dit moment wordt verwacht dat het horloge van Google meer gaat kosten dan een Fitbit. Het zal zelfs rechtstreeks concurreren met de Apple Watch.

Het moet basisfuncties voor het volgen van fitness hebben, zoals het tellen van stappen en een hartslagmeter. Het kan zelfs Fitbit-integratie in Wear OS hebben , dankzij een inspanning met de codenaam Nightlight. Houd er rekening mee dat Google momenteel aan het sleutelen is aan Wear OS 3, in samenwerking met Samsung.

Google en Samsung voegen het Tizen-platform samen met dat van Google. Tot nu toe is Wear OS 3 gelanceerd op Samsungs Galaxy Watch 4. Misschien zal het horloge van Google, ook bekend als de Pixel Watch, Wear OS 3 ook draaien.