Google rolt een update uit voor smartwatches die de sprong naar Wear OS 3 niet kunnen maken

(Pocket-lint) - Google heeft drie nieuwe upgrades aangekondigd voor Wear OS 2-smartwatches , met Google Pay , Tiles en apps van derden in de rij voor een milde opfrissing.

Hoewel de focus van de smartwatch-wereld stevig op de Samsung Galaxy Watch 4-serie en de officiële komst van Wear OS 3 heeft gelegen, heeft Google nog steeds tijd gevonden om iets te bieden aan bestaande eigenaren.

Zoals uiteengezet in de Google Support-blog , wordt de update de komende weken uitgerold naar smartwatches die nog niet in aanmerking komen voor de upgrade, die in dit stadium alles behalve nieuwe apparaten van Samsung zijn.

Google Pay komt om te beginnen naar 16 nieuwe landen: België, Brazilië, Chili, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hong Kong, Ierland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Slowakije, Zweden, Taiwan, Oekraïne en de Verenigde Arabische Emiraten - met meer te komen. Ook de app zelf heeft een likje verf gekregen, waardoor opgeslagen kaarten groter zijn en makkelijker door te swipen.

Berichten van Google krijgt ook een vergelijkbare upgrade. Met de nieuwe update kunnen gebruikers berichten ontvangen en direct antwoorden zonder hun telefoon te hoeven verwijderen, omdat het horloge wordt gesynchroniseerd met een Android-telefoon.

Zoals in mei al op Google I/O werd gesuggereerd, zullen apps en tegels van derden ook enkele verbeteringen ondergaan.

Google suggereert dat de update het ontdekken en downloaden van apps gemakkelijker zal maken via Google Play op Wear OS, en er komen ook een aantal nieuwe functies in populaire apps. Deze omvatten upgrades naar Calm, Komoot, Period Tracker, Sleep Cycle, Spotify en Strava.

Deze reeks apps zal ook nieuwe tegels van derden zien, de widgets op Wear OS, die gebruikers moeten helpen sneller en duidelijker informatie te ontvangen wanneer ze hun pols opsteken.

Al met al een bemoedigende update van Google. Omdat de lijst met smartwatches die kunnen updaten naar Wear OS 3 ook niet erg lang is, kan dit de klap enigszins verzachten voor bestaande eigenaren die de sprong niet kunnen maken.