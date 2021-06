Qualcomm onthult chips die "in staat" zijn om Wear OS 3.0 te ondersteunen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google kondigde tijdens de I/O-ontwikkelaarsconferentie in mei een grote update van zijn Wear OS-platform aan, waaruit bleek dat het een samenwerking met Samsung had aangegaan om een uniform platform te creëren dat het beste van Wear OS combineerde met Tizen OS van Samsung.

Sinds de onthulling van wat bekend staat als Wear OS 3.0, is het niet duidelijk of bestaande smartwatches met Wear OS de update zouden zien, maar nu heeft Qualcomm misschien een indicatie gegeven van wat we zouden kunnen verwachten.

Volgens een rapport over XDA Developers heeft een woordvoerder van Qualcomm bevestigd dat de Wear 3100- en Wear 4100- en 4100+-chipsets "in staat" zijn om de Wear OS 3.0-update te ondersteunen. Meer details wilde de woordvoerder echter niet geven.

De Qualcomm-woordvoerder vertelde XDA: "We werken samen met Google om Wear OS 3.0 naar Snapdragon Wear 4100+ en 4100-platforms te brengen. Snapdragon Wear 3100-, 4100+- en 4100-platforms kunnen Wear OS 3.0 ondersteunen, maar we bespreken geen details momenteel."

Fossil heeft al gezegd dat zijn apparaten de update niet zullen ontvangen, waarvan vele op Wear 3100 draaien, dus de mogelijkheid betekent niet noodzakelijk dat je smartwatch de update zal zien.

Voorlopig is het niet bekend wanneer Google de Wear OS 3.0-update zal uitbrengen, maar de verwachting is dat Samsungs geruchten Watch 4 en Watch Active 3/4 de software zullen draaien. Je kunt lezen over alle functies die naar Wear OS 3.0 komen in onze aparte functie.

Geschreven door Britta O'Boyle.